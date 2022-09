Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky , visitou nesta quarta-feira (14) a cidade de Izyum , localizada na região de Kharkiv , que foi retomada pelos militares do país nos últimos dias após passar meses sob ocupação de tropas russas .

"Antes, quando olhávamos para o alto, buscávamos ver um céu azul. Hoje, quando olhamos para cima, buscamos só uma coisa: a bandeira ucraniana. O nosso amarelo-azul já está tremulando na Izyum libertada. E assim será em cada cidade e vila ucraniana", disse o mandatário durante a cerimônia de hasteamento da bandeira conforme repercutiu a mídia local.

Segundo Zelensky, as tropas "estão se movendo em uma só direção: para frente e para a vitória". A cerimônia em Izyum reuniu chefes políticos locais, representantes das forças armadas nacionais e soldados que ajudaram na libertação da cidade da ocupação russa.

Após andar pelas ruas locais, Zelensky afirmou que Izyum registra cenas de tortura iguais as que foram vistas em Bucha – local que chocou o mundo com o assassinato de civis.

"Não podemos nos habituar a essas coisas, mas depois de Bucha não ficaremos surpresos com os passos cometidos pelos terroristas russos porque estamos vendo as mesmas coisas. De novo torturas, de novo a destruição de escolas e creches.. fizeram as mesmas coisas. Não vi nada de novo", disse o mandatário.

A localidade recuperada fica na região de Kharkiv que está no meio de uma campanha contraofensiva de Kiev para retomada de controle desde o início de setembro. Segundo dados do governo, mais de três mil quilômetros quadrados foram recuperados, incluindo cerca de 300 cidades e vilas.

Izyum era uma das mais importantes da área, assim como Berdiansk e Balakliya, por conta dos reabastecimentos das tropas russas nessa região. No entanto, as autoridades locais estimam que mais de 80% das construções locais foram destruídas na guerra e mais de mil civis morreram desde fevereiro nos combates.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.