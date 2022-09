Reprodução CNN - 14.08.2022 O caixão de Elizabeth II em cortejo

Nesta quarta-feira (14), o caixão que carrega o corpo de Elizabeth II deixou o Palácio de Buckingham , em Londres, em direção a Westminster Hall onde ficará em velório aberto ao público por quatro dias. O caixão é carregado em uma carruagem da Tropa Real de Artilharia do Rei .

No cortejo, o rei Charles III segue a pé, acompanhado por seus dois filhos, o príncipe de Gales e o duque de Sussex , junto do duque de York, a princesa real e o conde de Wessex.

O filho de Anne, Peter Phillips, e seu marido também caminham na procissão. Também estão presentes o duque de Gloucester e o conde de Snowdon.

Veja imagens do cortejo de Elizabeth II:

O funeral da rainha Elizabeth II está marcado para a próxima segunda-feira (19) e será o primeiro funeral de estado tradicional do Reino Unido desde o do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965.

Assim como todo o procedimento realizado desde o dia da morte da rainha , os funerais de estado são programados para seguir regras rígidas de protocolo, devido à importância nacional da cerimônia .

Onde o funeral será realizado?

A cerimônia será realizada na Abadia de Westminster, onde ela se casou com o príncipe Philip, que morreu em abril do ano passado, aos 99 anos .

O funeral está previsto para o próximo dia 19, às 11h, e vai contar com a presença de alguns líderes e políticos ao redor do mundo, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e o presidente J air Bolsonaro (PL) , que já confirmou presença .

Depois da cerimônia tradicional britânica, o caixão da rainha será enterrado na capela memorial do rei George VI, em Windsor. O local foi construído em homenagem ao pai de Elizabeth II em 1969 e é onde foram enterrados o pai, mãe e irmã da falecida monarca.

Philip foi enterrado no Cofre Real da Capela de São Jorge, mas agora será movido para descansar ao lado da rainha na capela memorial.

