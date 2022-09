Reprodução / CNN Brasil - 13.09.2022 Caixão da rainha é transportado para Londres

Na manhã desta terça-feira (13), os portões da Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia , foram fechados e colocaram fim ao período de visitação ao caixão da rainha Elizabeth II . Agora, em cerimônia, o corpo da monarca é transportado para Londres .

Há pouco, o caixão da rainha foi retirado da catedral e colocado em um carro para que seja feito o transporte até o aeroporto, onde o corpo da monarca será levado para a capital inglesa .

Os enlutados podem prestar homenagens ao longo da rota.

Ainda hoje, o corpo de Elizabeth II chega ao Palácio de Buckingham para dar continuidade às tradições da monarquia britânica . A princesa Anne, filha da rainha , será o único membro da família real que irá no avião que vai levar o caixão de Edimburgo a Londres, onde será recebido pelo rei Charles III e a rainha consorte, Camilla .

Veja fotos:





Cerimônia na Escócia

Milhares de pessoas fizeram fila em frente à catedral desde o início da manhã de ontem até a de hoje para prestar as últimas homenagens à rainha.

Após um cortejo que passou pelas ruas da capital escocesa nessa segunda-feira (12) , o corpo da monarca deixou o Palácio de Holyroodhouse e seguiu em direção à catedral, onde o público pôde ter acesso ao caixão e prestar as condolências.

O momento era muito esperado pelos simpatizantes da família real. Algumas das pessoas que foram até o local chegaram na fila antes das 7h da manhã para garantir uma pulseira e conseguir entrar na catedral.

Simpatizantes que hoje ainda estavam na fila para ver o caixão da rainha mostraram decepção com fechamento das portas da catedral, que encerrou o período de visitação. À BBC , Nina Macfarlane disse ter chorado quando soube que não conseguiria prestar as últimas homenagens à monarca.

A mulher relatou ter tentado fazer a visitação desde ontem à noite, mas que não conseguiu. "Eles não querem nos deixar entrar, não querem mais deixar ninguém entrar. É muito perturbador", disse ela.

"Tivemos essa oportunidade por um dia aqui em Edimburgo. Sinto que é um momento histórico e temos um grande respeito pela rainha e teria sido ótimo dizer adeus."

A rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira (08), aos 96 anos, após ter uma piora no estado de saúde, em Balmoral . Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos , Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após sua morte.

