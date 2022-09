Reprodução/EDDIE MULHOLLAND - 12.09.2022 Rei Charles III sentado em Westminster Hall esta manhã

Nesta segunda-feira (12), durante discurso aos parlamentares no Palácio de Westminster, em Londres , o Rei Charles III prometeu que irá seguir o exemplo de "dever altruísta" da rainha Elizabeth II em seu reinado.

"Enquanto muito jovem, sua falecida Majestade se comprometeu a servir seu país e seu povo e manter os preciosos princípios do governo constitucional que estão no coração de nossa nação", disse.

"Este voto ela manteve com devoção insuperável. Ela deu um exemplo de dever altruísta que, com a ajuda de Deus e seus conselhos, estou decidido a seguir fielmente", afirmou Charles.

O monarca, junto de sua esposa Camilla Parker Bowles, rainha consorte, se reuniu com parlamentares para uma cerimônia em que os membros do Parlamento prestam condolências oficiais ao novo rei pela morte de Elizabeth II.



Após a cerimônia, Charles deve voltar à Escócia, onde acompanhará um cortejo fúnebre do corpo rainha do Palácio de Holyroodhouse até a catedral de Saint Giles, em Edinburgo.

No local haverá uma missa seguida de um velório aberto ao público.

