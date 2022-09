Reprodução / BBC - 12.09.2022 Rei Charles III durante vigília na Catedral de St. Giles

Nesta segunda-feira (12), os quatro filhos da rainha Elizabeth II participaram da vigília ao lado do caixão da monarca na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia.

Em uma das pontas do caixão de Elizabeth II se posicionou o rei Charles III, o filho mais velho e quem assumiu a monarquia britânica após a morte da mãe, na última quinta-feira (8) .

Nas demais, ficaram a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward.

O processo consta em quatro pessoas ficarem ao redor do caixão — neste caso, foram os filhos da monarca — para ficar de guarda do corpo por um curto período de tempo.

A presença da princesa Anne fez com que ela fosse a primeira mulher a fazer parte da vigília , que, até agora, só havia sido realizada pelos homens que fazem parte da família real.

Veja fotos:





Quando a rainha-mãe morreu, seus quatro netos cumpriram o movimento simbólico — Charles, Andrew, Edward e David Armstrong.

A cerimônia é chamada de Vigília dos Príncipes e foi realizada pela primeira vez em 1936, quando o rei Edward VIII e seus três irmãos, os príncipes Albert, Henry e George, estavam ao lado do caixão de seu falecido pai, o rei George V.

Desde então, o processo só foi feito em uma outra ocasião: no funeral da rainha-mãe, em 2002. O rei, que era conhecido como príncipe Charles, foi uma das pessoas que estiveram presentes na cerimônia.

A cerimônia em homenagem à rainha Elizabeth II durou cerca de 10 minutos e, depois disso, os membros da família real voltaram para seus carros e receberam aplausos da multidão, que estava do lado de fora da catedral.

A rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira (08), aos 96 anos, após ter uma piora no estado de saúde, em Balmoral . Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos, Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após sua morte.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.