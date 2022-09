Reprodução / BBC - 12.09.2022 Caixão da rainha fica exposto em Edimburgo

Uma multidão fez fila em frente à Catedral de St. Giles, em Edimburgo, na Escócia , nesta segunda-feira (12) para conseguir ver o caixão da rainha Elizabeth II .

Após um cortejo que passou pelas ruas da capital escocesa nesta manhã , o corpo da monarca deixou o Palácio de Holyroodhouse e seguiu em direção à catedral, onde o público pode ter acesso ao caixão e prestar as condolências.

O momento era muito esperado pelos simpatizantes da família real . Algumas das pessoas que foram até o local chegaram na fila antes das 7h da manhã para garantir uma pulseira e conseguir entrar na catedral.

Reprodução / BBC - 12.09.2022 Multidão esperando para ver caixão da rainha Elizabeth II

Como mostram imagens divulgadas, os enlutados podem chegar perto do caixão, que aparece rodeado por guardas e com uma faixa de distanciamento.



Reprodução / BBC - 12.09.2022 Caixão da rainha Elizabeth para cortejo

Vigília



Oficiais escoceses estão montando uma guarda ao redor do caixão de Elizabeth II , já que o rei Charles III fará uma vigília ao lado do corpo da rainha esta noite.

Em breve, o filho da rainha que assumiu a monarquia britânica chega à catedral para realizar o processo.

De acordo com informações da imprensa local, o rei ficará em um canto da plataforma elevada — onde repousa o caixão. Espera-se que seus irmãos — a princesa Anne e os príncipes Andrew e Edward — se posicionem nos outros três cantos.

A cerimônia é chamada de Vigília dos Príncipes e foi realizada pela primeira vez em 1936, quando o rei Edward VIII e seus três irmãos, os príncipes Albert, Henry e George, estavam ao lado do caixão de seu falecido pai, o rei George V.

Desde então, o processo só foi feito em uma outra ocasião: no funeral da rainha-mãe, em 2002. O rei, que era conhecido como príncipe Charles, foi uma das pessoas que estiveram presentes na cerimônia.

A rainha Elizabeth II morreu na última quinta-feira (08), aos 96 anos, após ter uma piora no estado de saúde, em Balmoral . Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos, Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico após sua morte.

