Uma vala comum com dezenas civis mortos foi encontrada em Buzova, vila nas proximidades de Kiev . A informação foi divulgada por autoridades locais na noite deste sábado. A vala comum foi encontrada no momento em que as forças russas começam a deixar a região ao norte do país para se concentrar no conflito no leste.

Taras Didych, chefe da comunidade Dmytrivka, que inclui Buzova, disse que os corpos foram encontrados em uma vala perto de um posto de gasolina. Ele disse que o número de mortos ainda não foi confirmado.

"Agora estamos voltando ao normal, mas durante a ocupação tivemos nossos 'hotspots' e muitos civis morreram", disse Didych.

Buzova fica a uma distância de cerca de 30 quilômetros de Bucha, onde uma vala comum com dezenas de corpos foi encontradas no início desta semana. O vice-prefeito de Bucha afirma que mais de 360 civis foram mortos e cerca de 260 a 280 foram enterrados na vala comum por outros moradores. A Reuters não pôde verificar esses números de forma independente

As mortes de civis em Bucha foram amplamente condenadas pelo Ocidente como crimes de guerra.

O Kremlin afirmou, na terça-feira, que as alegações de que as forças russas executaram civis em Bucha eram uma "falsificação monstruosa" destinada a difamar o Exército russo . A Rússia apresenta as evidências de assassinatos de civis em Bucha como uma manobra da Ucrânia e de seus apoiadores ocidentais, que Moscou diz serem dominados por uma paranoia discriminatória anti-Rússia.

A Rússia negou deliberadamente atacar civis após a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro . Moscou chama sua ação de "operação militar especial" destinada a "desnazificar" a Ucrânia. A Ucrânia e o Ocidente dizem que a invasão foi ilegal e injustificada.

