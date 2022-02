Photothek/ Twitter @OlafScholz Olaf Scholz, chanceler da Alemanha

A Alemanha vai enviar mil armas anti-tanque e 500 mísseis para reforçar o exército ucraniano. Desde quinta-feira (24), a Ucrânia é bombardeada pela Rússia , que tem um exército maior e mais munições.



"A invasão russa da Ucrânia marca um ponto de mudança. É nosso dever fazer o melhor para apoiar a Ucrânia na defesa contra o exército invasor de Putin", disse o chanceler alemão Olaf Scholz, no Twitter, neste sábado (26). A ajuda da Alemanha também reverte a proibição da venda de armas para países em conflito.



A Ucrânia é atacada porque o presidente russo, Vladimir Putin, não aceita sua entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Se integrar à aliança militar do Ocidente foi um desejo manifestado pelo atual governo ucraniano, país geograficamente localizado ao lado da Rússia, que se opõe à Otan.



Em meio aos ataques, a expectativa do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é de que as tropas russas tentem tomar a capital do país , Kiev, nesta noite.

