Reprodução/redes sociais Prédio residencial em chamas após ser atingido por ataque russo em Kiev

Ao menos três pessoas estão feridas, uma delas em estado grave, após um foguete russo atingir um prédio residencial em Kiev. A informação foi dada pelo prefeito da cidade, Vitali Klitschko .

"De acordo com dados preliminares, três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado crítico, como resultado de uma fragmentação de foguete em um edifício residencial na rua Košice, 7-A. Ambulâncias levam as pessoas ao hospital. Todos os serviços de emergência estão trabalhando no local.

O prédio está pegando fogo, há uma ameaça de destruição", escreveu Klitschko em seu Twitter.

⚡️ За попередніми даними, троє поранених, один з них у важкому стані, внаслідок потрапляння уламків ракети у житловий будинок на вулиці Кошиця, 7-А.

Швидкі везуть людей у лікарні.

На місці працюють всі аварійно-рятувальні служби.

Будинок палає, є загроза руйнування. pic.twitter.com/Cu0Wn4Tp6J — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) February 25, 2022





Três explosões foram ouvidas em Kiev no final da noite e na madrugada desta sexta-feira (25).

Tropas russas chegaram à capital ucraniana na noite de ontem (24). Conforme o ministério da Defesa ucraniano, militares russos estão posicionados no distrito residencial de Obolon, a cerca de 9 km ao norte do parlamento de Kiev, no centro da cidade. Segundo o presidente Volodymyr Zelensky, 137 pessoas morreram e 316 ficaram feridas no primeiro dia de operações.

