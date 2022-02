Reprodução/Poder 360 Prefeito de Kieve Vitaly Klitschko

O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, informou através das redes sociais nesta quinta-feira (24), que a cidade que é capital da Ucrânia deve iniciar um toque de recolher à toda população das 10 manhã às 19 horas.

Ainda de acordo com o político, infelizmente a decisão foi um "passo forçado", por causa da atual condição em que se encontra todo país, sob o ataque da Rússia e também por conta do estado militar, já que comboios ucranianos estão andando por alguns pontos da cidade.

No entando, Klitschko afirmou que as estações de metro estarão disponíveis como cobertura e abrigo aos moradores da cidade no modo 24 horas. Porém, o transporte público não funcionará durante o toque de recolher. Ele ainda pede para que todos os Kievanos retornem para casa a tempo, e que em especial, trabalhadores de mudança de infraestrutura serão obrigado a apresentar a ter documentos de identificação.

Nas informações postadas na rede, o prefeito ainda disse que as quatro estações situadas no ramo vermelho da área metropolitana de Kiev, onde os comboios não estão atualmente em funcionamento por razões organizacionais, estão agora abertas para que os Kievanos possam utilizá-las como abrigo em caso de alarme aéreo. São elas: "Academistechko", "Nivki", "Svyatoshin" e "Zhytomyrskaya".



Leia Também

Os metros de Kiev, estão operando em modo de transporte. A passagem na estação é gratuita, concluiu Vitaly.