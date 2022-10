Reprodução Twitter Boletim de Urna de Pequim, capital chinesa

Devido ao fuso horário, as eleições já terminaram em alguns países do outro lado do mundo, como é o caso da China, que deu vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com mais de 48% dos votos. Confira:

Lula: 166 (48,5%)

Bolsonaro: 121 (35,3%)

Votos válidos: 342

O total de eleitores registrados no país asiático (Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong) foi de 1.961, mais 609 em Taipé.

As urnas chinesas foram abertas há mais de 10 horas. Eleitores que não forem votar podem justificar pelo aplicativo E-título.

Lula também venceu na Austrália , na Nova Zelândia e na Coreia do Sul . Bolsonaro ganha no Japão .