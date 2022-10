Reprodução Twitter 02.10.2022 Boletim de urna de Seul, na Coreia do Sul

Devido ao fuso horário, as eleições já terminaram em alguns países do outro lado do mundo, como é o caso da Coreia do Sul, que deu vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro turno, com mais de 62% dos votos. Confira:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 62,8% /130 votos

Jair Bolsonaro (PL) 25,6% /53 votos

Ciro Gomes (PDT) 4,3% /9 votos

Simone Tebet (MDB) 4,3% /9 votos

Felipe D'Ávila (NOVO) 1,9% /4 votos

Leo Péricles (UP) 1%/2 votos

Ao todo, foram 207 votos. No total, são estimados em cerca de 400 ou 500 famílias de brasileiros que vivem na Coreia do Sul.



As justificativas para quem não for votar podem ser feitas pelo e-Título.

Na Nova Zelândia, Lula também venceu em primeiro turno, com mais de 73% dos votos.

A maioria dos eleitores na Austrália escolheram o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na votação realizada no país. Segundo o boletim de urna, Lula ficou com 52,9% (1.771 votos).

