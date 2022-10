Reprodução 02/10/2022 Jair Bolsonaro vota no Rio de Janeiro

O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), votou na manhã deste domingo (2) no Rio de Janeiro. Ao chegar, às 8h50, na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio, onde fica a sua Zona Eleitoral, o presidente Bolsonaro afirmou que "o que vale é o Datapovo".

Numa rápida fala aos jornalistas, antes de entrar na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, Bolsonaro criticou a imprensa e disse que ele foi "muito bem recebido no Brasil ", mas que não viu "isso na imprensa".

"Se forem eleições limpas, sem problema, que vença o melhor", disse.

Questionado sobre a expectativa de vitória, disse estar confiante.

"Estou confiante pelo que eu estou vendo, acho que no Japão já vencemos", afirma ele.

"Nesses 45 dias, fui praticamente em todos os estados do Brasil. Ontem em Joinville, algo nunca visto no Brasil. Tanta gente na rua nos apoiando. Infelizmente eu não vi isso na imprensa. Mas tudo bem, faz parte da regra do jogo. O que vale é o datapovo”, completou o candidato do PL à presidência da República.

Antes de votar, Bolsonaro parou para tomar um café onde fica a sua Zona Eleitoral. Um grupo com cerca de 20 apoiadores ficou reunido do lado de fora, com bandeiras e camisas do Brasil.

A agenda oficial do presidente não foi divulgada, mas a expectativa é que após votar, ele siga diretamente para o aeroporto do Campo dos Afonsos, também na área militar, e voe de volta para Brasília, onde acompanhará a apuração dos votos.

