Devido ao fuso horário, as eleições já terminaram em alguns países do outro lado do mundo, como é o caso da Nova Zelândia, que deu vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro turno, com mais de 73% dos votos. Confira:

Lula (PT) 73,4% / 329 votos

Bolsonaro (PL) 15,8% /71 votos

Ciro (PDT) 5,1% /23 votos

Felipe (NOVO) 3,1% /14 votos

Em Wellington, capital neozelandesa, primeira seção foi aberta às 16h deste sábado (1º) no horário de Brasília, por volta de 8h de domingo no horário local.

Às 7h22 a zerésima foi emitida. O documento comprova que não haviam votos na urna antes do início da votação.

O documento também indica que 686 eleitores brasileiros estão aptos a votar em Wellington. Brasileiros que votam no exterior podem registrar apenas o voto para presidente da República.

Pelo e-Título, aplicativo que permite utilização do título de eleitor eletronicamente, também foram contabilizadas justificativas a partir deste sábado (1º).

