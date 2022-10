Fernando Frazão/Agência Brasil - 29.09.2022 Na Austrália, Lula é escolhido por quase 53% dos eleitores; confira

A maioria dos eleitores na Austrália escolheram o candidato Luiz Inacio Lula da Silva (PT) na votação realizada no país. Segundo o boletim de urna, Lula ficou com 52,9% (1.771 votos).

Na sequencia, Bolsonaro (PL) ficou com 31,9% (1.069 votos); Ciro (PDT) com 6,9% (230 votos); Simone Tebet (MDB) com 5,9% (196 votos); Felipe D'Ávila (Novo) com 2,5% (84 votos).

As urnas no país foram abertas para o eleitorado brasileiro à partir das 18 horas deste sábado (1) por conta do fuso horário. As cidades foram Camberra, Sydney e Melbourne. Às 19h começaram as votações também em Brisbane. As de Perth começarão às 20h.

Na Austrália, existem 22 seções eleitorais. No total, 15.390 eleitores aptos a participar do pleito nas diversas cidades. Assim como na maior parte do Brasil, as seções de votação funcionaram das 8h às 17h, mas levam em consideração o fuso horário de cada país.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .