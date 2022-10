Reprodução CNN Brasil Felipe D'ávila negou apoio a Lula ou Bolsonaro no 2º turno

O candidato à Presidência do Partido Novo, Luiz Felipe D'Avila, votou neste domingo (2) em São Paulo e criticou a campanha eleitoral e negou apoio a "populistas" no 2º turno.

"O Partido Novo como já disse vai se posicionar de forma neutra no 2º turno e como eu já venho dizendo, não vou apoiar nenhum dos dois populistas", disse, em referência ao presidente Jair Bolsonaro, candidato pelo PL, e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.

Candidato do NOVO disse que irá votar nulo se houver segundo turno entre Lula e Bolsonaro.

D'Avila também criticou a campanha eleitoral. Segundo ele, não houve espaço para discussão de propostas.

"Nós tivemos, de novo, muito bate boca. Ao meu ver um critério errado de escolha de candidatos. No Brasil nós precisamos discutir as propostas", disse o candidato a jornalistas após votar.

"Os dois que lideram as pesquisas não têm propostas para o país", criticou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.