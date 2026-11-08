Reprodução/freepik Tema da redação do Enem 2026 debate assunto e assunto





















O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou que o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal".

O assunto escolhido mobiliza candidatos de centenas de municípios, que devem redigir um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas. Para alcançar a nota máxima, os participantes precisam estruturar uma tese consistente, amparada por repertório sociocultural, e finalizar o texto com uma proposta de intervenção detalhada que respeite os direitos humanos.

Parte mais esperada pelos candidatos deste domingo (8), o tema da redação foi revelado minutos após o início das provas. Nesta primeira etapa, cerca de cinco milhões de estudantes em todo o país enfrentam, além da redação, as tradicionais questões de Linguagens e Ciências Humanas.

✍️ Nesta edição, os participantes deverão escrever uma redação sobre “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”. O texto deverá ser do tipo dissertativo-argumentativo, escrito em modalidade formal da língua portuguesa. 🌐 https://t.co/eB7kGKMiH7 https://t.co/fBVTIZsOeU — Inep (@inep_oficial) November 8, 2026





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Horários do Enem 2026

A maratona de exames deste domingo segue um cronograma rígido em todo o território nacional. Por causa da redação, os candidatos têm um total de 5h30 para realizar o exame; são 30 minutos a mais que no segundo dia de provas, que acontece no próximo domingo (15). Confira:

Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)

Fechamento dos portões: 13h em ponto

Início das provas: 13h30

Saída: permitida a partir de 15h30

Término do primeiro dia: 19h

Enem 2026

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 tem 5.055.818 inscritos confirmados, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Educação após o fim dos prazos de pagamento da taxa de inscrição e de recursos.

O número de inscritos para a edição deste ano representa alta de 5,08% na comparação com a edição de 2025, quando o MEC contabilizou 4.811.338 participantes.

A edição de 2014 do Enem mantém o recorde absoluto de inscritos da história do exame, com 8.722.290 candidatos.



