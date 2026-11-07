jcomp / Freepik Prova de redação acontece no primeiro dia do Enem, neste domingo (08)

Neste domingo (08), participantes de todo o Brasil farão a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A prova terá 45 questões de Ciências Humanas, 45 de Linguagens e uma Redação dissertativa-argumentativa com até 30 linhas.



O desempenho na redação é muito importante para a nota final do Enem. Em muitos casos, as universidades exigem uma nota mínima para aprovação, ou usam a pontuação como critério de desempate.

Esta etapa da prova do primeiro dia vale 1000 pontos, e é corrigida considerando as competências: norma padrão da língua portuguesa, compreensão do tema e repertório produtivo, seleção e organização de argumentos, coesão e proposta de intervenção completa e detalhada.

Em entrevista ao iG, o professor Ricardo Celestino, que dá aulas de língua portuguesa e literatura para o ensino médio da Escola Técnica Estadual (ETEC) do Mandaqui, pontuou os principais motivos de anulação da prova de redação.



Temática

A redação deve ser feita a partir de textos motivadores que estarão na prova para a consulta dos participantes, apresentando o tema da redação e explicando sobre o que o estudante deverá dissertar nas 30 linhas disponíveis.

Em entrevista, o professor explica que o texto exigido pelo Enem costuma pautar temas atuais do Brasil. “Ela tem como temática tradicionalmente questões estruturantes mal resolvidas no país”.

Escrever sobre outro tema que não seja o proposto nos textos motivadores zera automaticamente a prova do candidato.

Existe também a possibilidade do participante “tangenciar” o tema proposto, ou seja, cumprir alguns pontos do assunto, mas não todos.“Se for um desvio temporário do tema, não vai ser critério para zerar, mas diminui bem a nota”, explica Ricardo.

Estrutura



O texto dissertativo argumentativo é formado por introdução, desenvolvimento e conclusão. Sem essa estrutura, ele é considerado outro gênero textual e pode zerar a pontuação do candidato.

“Se você, ao invés de escrever um texto dissertativo-argumentativo, escrever uma poesia, fugir completamente da proposta estrutural e produzir o texto em versos, isso pode a zerar a redação, por exemplo”, afirma o professor.

Além disso, textos de até 7 linhas são considerados insuficientes e anulará a prova.



Repertório Sociocultural



As regras da redação do enem exigem que o estudante traga informações, conceitos ou referências para dentro do texto. Copiar qualquer informação dos textos motivadores e usar como repertório sociocultural pode zerar a prova.

O professor conta que existe uma grande dificuldade entre os alunos para ter um repertório cultural que dialogue com o tema e, por isso, muitos acabam usando “repertórios de muleta”, que são citações que se encaixam em qualquer tema, mas limitam o aluno e o torna refém delas.

Ele explica que o que é mais significativo para a nota é saber se o estudante tem condições de estabelecer conexão com outras áreas e saberes, seja sociologia, filosofia ou outras áreas da ciência.

Para melhorar isso, os participantes devem ler livros, assistir telejornal, filmes e documentários para expandir o conhecimento sociocultural e relacionar ao tema com mais facilidade no dia da prova.

Respeito aos Direitos Humanos



Segundo a Cartilha do Participante sobre a redação do Enem, a proposta de intervenção na conclusão do texto deve ser desenvolvida respeitando os direitos humanos.

Segundo o documento, são contrárias aos direitos humanos propostas que envolvam defesa de tortura, mutilação, execução sumária e qualquer forma de “justiça com as próprias mãos”; incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo, opinião política, condição física, origem geográfica ou socioeconômica; explicitação de qualquer forma de discurso de ódio (voltado contra grupos sociais específicos)”.



Nesses casos, a prova não será zerada por completo, mas somente na competência correspondente.





