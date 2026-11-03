Unsplash Prova do Enem

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 acontece neste domingo (8), com as provas de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. A segunda etapa do exame será realizada no domingo seguinte, dia 15 de novembro, abordando Matemática e Ciências da Natureza.

Para não correr riscos, os candidatos devem ficar atentos ao cronograma, que segue o horário oficial de Brasília. Os portões serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, com início das provas marcado para as 13h30 em ambos os dias.

O que muda de um dia para o outro é o horário de término das provas. A prova de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, do dia 8, terminará às 19h. No dia das provas de Matemática e Ciências da Natureza, 15, a aplicação do exame terminará às 18h30.



Fuso horário e tempo adicional



Os horários do Enem 2026 podem variar conforme o fuso horário da região. Por isso, candidatos de estados como Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Fernando de Noronha (PE) devem ficar atentos aos ajustes em relação ao horário da capital federal.

Participantes com direito a tempo adicional, como lactantes e pessoas com determinadas condições de saúde ou aprendizagem, terão uma hora extra para concluir a prova, mas deverão respeitar os mesmos horários de entrada dos demais inscritos.



O que levar para as provas?



De acordo com orientações do Ministério da Educação (MEC), é obrigatório levar um documento oficial com foto e caneta esferográfica preta de corpo transparente. Recomenda-se, ainda, levar uma ou duas canetas a mais e o cartão de confirmação da inscrição, que pode ser acessado pela Página do Participante.



Os participantes poderão levar celular e outros eletrônicos, mas durante a prova, deverão deixá-los guardados e desligados no envelope que será distribuído nas salas de prova. Além disso, eles poderão levar lanches e medicamentos que serão vistoriados antes do início da aplicação do exame.



