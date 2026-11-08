Valter Campanato/Agência Brasil Participantes do Enem 2026 devem ingressar locais de prova até 13h

Os portões de todos os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 estão fechados. Conforme o cronograma de aplicação do exame, determinado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o fechamento ocorreu às 13h em todo o país.

O primeiro dia de Enem começa às 13h30, com as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e a redação. São esperados mais de cinco milhões de participantes na edição deste ano.

O que pode eliminar um candidato?



O participante pode ser eliminado do Enem por descumprir normas rígidas de segurança e conduta. As exigências incluem portar ou permitir que dispositivos eletrônicos emitam qualquer som (mesmo desligados e guardados no envelope porta-objetos), recusar-se a passar pela revista por detector de metais ou pela vistoria de lanches.

Além disso, objetos proibidos (como relógios, óculos escuros, bonés e materiais impressos fora do envelope) podem representar risco de desclassificação ou mesmo penalização jurídica. As consequências se estendem para quem apresentar comportamento violento ou desrespeito com a equipe e para quem tentar se comunicar com outros participantes, copiar respostas alheias ou registrar imagens da prova dentro do local de aplicação.

Os participantes poderão ir ao banheiro?

A ida ao banheiro será permitida a partir das 13h, desde que acompanhada por um fiscal de prova .



Horário de saída

É permitido deixar definitivamente o local de prova a partir das 15h30, duas horas depois do início do exame, e sem levar o caderno de questões. Se o candidato sair antes disso, será desclassificado.

Somente quando faltar 30 minutos para o término da prova, os participantes poderão deixar a sala definitivamente levando o caderno de questões. Hoje, será a partir das 18h30.

O cartão de respostas e a folha de redação não podem ser levados para casa. Segundo informações do Ministério da Educação, os participantes deverão entregá-los diretamente ao fiscal antes de deixar o local de provas.

Os últimos três candidatos que restarem na sala de aula, deverão sair juntos e assinar a ata de sala. A prova será encerrada pontualmente às 19h, totalizando 5h30 de exame.





