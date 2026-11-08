Os portões de todos os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 estão fechados. Conforme o cronograma de aplicação do exame, determinado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o fechamento ocorreu às 13h em todo o país.
O primeiro dia de Enem começa às 13h30, com as provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e a redação. São esperados mais de cinco milhões de participantes na edição deste ano.
O que pode eliminar um candidato?
O participante pode ser eliminado do Enem por descumprir normas rígidas de segurança e conduta. As exigências incluem portar ou permitir que dispositivos eletrônicos emitam qualquer som (mesmo desligados e guardados no envelope porta-objetos), recusar-se a passar pela revista por detector de metais ou pela vistoria de lanches.
Além disso, objetos proibidos (como relógios, óculos escuros, bonés e materiais impressos fora do envelope) podem representar risco de desclassificação ou mesmo penalização jurídica. As consequências se estendem para quem apresentar comportamento violento ou desrespeito com a equipe e para quem tentar se comunicar com outros participantes, copiar respostas alheias ou registrar imagens da prova dentro do local de aplicação.
Os participantes poderão ir ao banheiro?
A ida ao banheiro será permitida a partir das 13h, desde que acompanhada por um fiscal de prova .
Horário de saída
É permitido deixar definitivamente o local de prova a partir das 15h30, duas horas depois do início do exame, e sem levar o caderno de questões. Se o candidato sair antes disso, será desclassificado.
Somente quando faltar 30 minutos para o término da prova, os participantes poderão deixar a sala definitivamente levando o caderno de questões. Hoje, será a partir das 18h30.
O cartão de respostas e a folha de redação não podem ser levados para casa. Segundo informações do Ministério da Educação, os participantes deverão entregá-los diretamente ao fiscal antes de deixar o local de provas.
Os últimos três candidatos que restarem na sala de aula, deverão sair juntos e assinar a ata de sala. A prova será encerrada pontualmente às 19h, totalizando 5h30 de exame.