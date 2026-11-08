Tânia Rêgo/Agência Brasil Candidatos poderão entrar nos locais de prova até as 13h deste domingo (8)

Os portões dos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 foram abertos às 12h deste domingo (8), no horário de Brasília. Os mais de cinco milhões de inscritos têm até as 13h para chegar, momento em que os acessos serão fechados. A aplicação das provas começa às 13h30.

Itens obrigatórios

Segundo orientações do Ministério da Educação (MEC), é obrigatório levar um documento oficial com foto e caneta esferográfica preta de corpo transparente. Recomenda-se, ainda, levar uma ou duas canetas a mais e o cartão de confirmação da inscrição, que pode ser acessado pela Página do Participante.

Os participantes poderão levar celular e outros eletrônicos, mas durante a prova, deverão deixá-los guardados e desligados no envelope que será distribuído nas salas de prova. Além disso, é permitido levar lanches e medicamentos, que serão vistoriados antes do início da aplicação do exame.

Quais documentos são aceitos?



Os participantes deverão apresentar documento oficial, original e com foto, podendo ser a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Carteira de Identidade Nacional (RG ou CIN), ou e-Título, também nas versões digitais, desde que apresentadas diretamente pelo aplicativo oficial.



Horário de saída

É permitido deixar definitivamente o local de prova a partir das 15h30, duas horas depois do início do exame, e sem levar o caderno de questões. Se o candidato sair antes disso, será desclassificado.

Somente quando faltar 30 minutos para o término da prova, os participantes poderão deixar a sala definitivamente levando o caderno de questões. Hoje, será a partir das 18h30.

O cartão de respostas e a folha de redação não podem ser levados para casa. Segundo as regras do MEC, os participantes deverão entregá-los diretamente ao fiscal antes de deixar o local de provas.

Os últimos três candidatos que restarem na sala de aula, deverão sair juntos e assinar a ata de sala.



