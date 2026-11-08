Agência Brasil Portões ficarão abertos das 12h às 13h













O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 é realizado neste domingo (8). Nesta etapa, os candidatos fazem a redação dissertativa-argumentativa e respondem a 90 questões objetivas — 45 de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e 45 de Ciências Humanas e suas Tecnologias. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), são esperados 5,05 milhões de inscritos . O segundo e último dia do exame acontece no próximo domingo, 15 de novembro.

Coisas para você saber antes de sair de casa

Quais documentos serão aceitos?

Os participantes deverão apresentar documento oficial, original e com foto, podendo ser a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a Carteira de Identidade Nacional (RG ou CIN), ou e-Título, também nas versões digitais, desde que apresentadas diretamente pelo aplicativo oficial.

Abertura e fechamento dos portões

Os portões dos locais de prova de todo o país serão abertos às 12h (horário de Brasília) e permanecerão assim até 13h, horário de fechamento pontual.

Os participantes que chegarem após o fechamento dos portões não poderão fazer a prova.

Por isso, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que cada vestibulando confira o local de prova com antecedência, planeje a rota que será feita e saia de casa antecipadamente, para evitar atrasos. O local de prova pode ser consultado através da Página do Participante.



Início da prova



Após o fechamento dos portões, os participantes passarão pelos últimos procedimentos de segurança e orientação. Às 13h30, a prova será iniciada, 30 minutos após o fechamento dos portões.

Os participantes poderão ir ao banheiro?

A ida ao banheiro só será permitida a partir das 13h. Para os participantes que já estiverem em sala e queiram ir ao banheiro antes deste horário, deverão refazer o procedimento de identificação, ou seja, apresentar novamente o documento oficial, original e com foto.

Após as 13h, os participantes poderão ir ao banheiro sem se identificar novamente ao retornar, mas somente acompanhados de um fiscal.



Horário de saída

A saída definitiva do local de prova é permitida a partir das 15h30, duas horas depois do início do exame, mas não autoriza que o aluno leve embora o caderno de questões. O candidato que sair antes disso será desclassificado.



Somente quando faltar 30 minutos para o término da prova, os participantes poderão deixar a sala definitivamente levando o caderno de questões. No primeiro dia, será a partir das 18h30 e, no segundo dia, a partir das 18h.



Vale ressaltar que o cartão de respostas e a folha de redação não podem ser levados para casa. Segundo informações do Ministério da Educação, os participantes deverão entregá-los diretamente ao fiscal antes de deixar o local de provas.

Os últimos três candidatos que restarem na sala de aula deverão sair juntos e assinar a ata de sala.





