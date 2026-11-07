Paulo Pinto/Agência Brasil Candidatos chegando ao local de prova do Enem

Neste domingo (8), estudantes de todo o Brasil encaram o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com as provas de Linguagens, Ciências Humanas e a redação. Mais de 5 milhões de inscrições foram confirmadas para esta edição.

No entanto, o processo de identificação e as regras do exame são rígidos, e o descumprimento de qualquer norma pode levar à eliminação do participante. Conheça as principais regras:

Dispositivos eletrônicos

Os participantes poderão levar equipamentos eletrônicos para o local de prova, mas não poderão usá-los em sala de aula durante a aplicação. Os candidatos podem levar equipamentos eletrônicos até o local de prova, mas o uso é estritamente proibido durante a aplicação.



Antes de entrar na sala, o participante recebe um envelope porta-objetos para guardar os aparelhos totalmente desligados. Atenção: se o dispositivo emitir qualquer som, mesmo dentro do envelope, o candidato é desclassificado imediatamente.

Objetos proibidos



É proibido levar relógios, óculos escuros, bonés, lápis, borracha, corretivo, chaves, armas ou materiais impressos (livros, anotações, adesivos) fora do envelope.



Revista eletrônica



A revista por detector de metais, bem como a vistoria de materiais e lanches, é obrigatória. A recusa em passar pelo procedimento resulta em eliminação automática.







Comportamentos proibidos



Qualquer comportamento violento ou desrespeitoso à equipe de aplicação da prova resulta na eliminação do candidato. Durante o exame, é proibido tentar se comunicar com outros participantes, olhar o caderno de respostas alheio ou registrar imagens (fotos e vídeos) do cartão-resposta ou da prova.



Atrasos e horários



Chegar após o fechamento dos portões impede o acesso do candidato à prova, mas o candidato não é eliminado, apenas perde o dia.

Não respeitar qualquer orientação de horário durante a aplicação da prova pode eliminar o participante. Regras como permanência mínima em sala de aula, abertura do caderno de questões, ir ao banheiro acompanhado de um fiscal, sair com o caderno de questões somente no horário determinado para isso e entregar o cartão de respostas e a folha de redação no final do exame, devem ser respeitadas.

Enem 2026

O Exame Nacional do Ensino Médio de 2026 tem 5.055.818 inscritos confirmados, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Educação após o fim dos prazos de pagamento da taxa de inscrição e de recursos.

O número de inscritos para a edição deste ano representa alta de 5,08% na comparação com a edição de 2025, quando o MEC contabilizou 4.811.338 participantes.

A edição de 2014 do Enem mantém o recorde absoluto de inscritos da história do exame, com 8.722.290 de candidatos.

Neste ano, o exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro, em todos os estados e no Distrito Federal.