Reprodução/UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS) divulgou nesta segunda-feira (12), o 1º Edital de chamadas para as vagas remanescentes do Vestibular 2026. Os candidatos convocados devem enviar a documentação exigida, conforme a modalidade de ingresso, entre os dias 13 e 19 de janeiro, através do Portal do Candidato.

Candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas (LB_PPI, LI_PPI) e quilombolas (LB_Q, LI_Q) devem ficar atentos às convocações para a comprovação étnico-racial, que serão disponibilizadas no Portal do Candidato.

Aqueles que não forem convocados neste primeiro edital devem acompanhar os próximos chamamentos, a partir do dia 9 de março. A lista com a classificação dos candidatos na condição de "aguardando vaga" já pode ser consultada no site de Ordenamento.

Para os candidatos que necessitam de atendimento presencial, a Universidade disponibiliza um posto de atendimento no Anexo 1 da Reitoria, no Campus Centro, em Porto Alegre. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Também é possível entrar em contato via e-mail (ingresso@ufrgs.br) ou através do telefone (51.3308.4800), durante o mesmo horário. Para quem preferir, há ainda a opção de atendimento remoto clicando aqui, disponível das 8h às 17h.

Documentação necessária

Reprodução/freepik Diplomas e históricos

A realização da matrícula para calouros da UFRGS é dividida em duas etapas, sendo a primeira delas a entrega dos documentos obrigatórios através do Portal do Candidato. O prazo para o envio vai do dia 13 (a partir das 9 horas) ao dia 19 de janeiro (até às 23h59).

Os candidatos deverão anexar todos os documentos exigidos para a sua modalidade de ingresso, digitalizados e em formato .jpg, .jpeg ou .pdf. O tamanho máximo dos arquivos é de 5MB e as digitalizações devem ser em boa qualidade, sem cortes ou rasuras. Para realizar as digitalizações, é possível utilizar um scanner ou até mesmo um celular com boa resolução de câmera.

A documentação obrigatória para todos os candidatos inclui:

Certificado de conclusão e histórico escolar completo do Ensino Médio, que podem estar na mesma folha. O histórico precisa conter carga horária e componente curricular, ou seja, número de horas cursadas e descrição das disciplinas.

Além disso, é necessário que seja assinado pela autoridade competente. Esses documentos são exigidos mesmo para quem já possui um curso superior. Para quem completou o ensino médio no exterior, é necessário apresentar uma Declaração de Equivalência de Estudos.

A declaração provisória de conclusão do Ensino Médio é requerida para aqueles candidatos que concluíram o ensino médio em 2025, mas ainda não possuem o certificado de conclusão ou histórico, a declaração provisória deverá ser enviada.

O documento deve ser preenchido e assinado pela instituição de ensino e, posteriormente, substituído pelos documentos definitivos. Durante a etapa de avaliação acadêmica, haverá a necessidade de complementar a informação, e o envio desses documentos deve ser feito dentro desse prazo.

Os documentos de identificação atualizados também são necessários. O candidato deverá enviar um documento que contenha fotografia clara e esteja em bom estado de conservação. São aceitos Registro Geral ( RG), Carteira de Motorista ( CNH), Carteira de Trabalho em versão física (a versão digital é válida apenas para fins de situação trabalhista nos casos de comprovação de renda), Passaporte e documentos expedidos por Ordens e Conselhos Profissionais e Forças Armadas, entre outros. Documentos como TRI ou Carteira de Estudante, por exemplo, não são válidos nesse caso.

Documentos de identificação digital válidos: serão aceitos apenas aqueles que constarem previsão legal de sua validade em todo o território nacional e se dispuserem de mecanismos de validação, como QR Code, senha ou token. Exemplos incluem a Carteira de Identidade Nacional ( CIN) e a CNH Digital.

Além dos documentos citados, os candidatos que optaram pelas Ações Afirmativas (cotas) devem enviar a documentação de acordo com a modalidade de ingresso. Os requisitos para cada caso estão detalhados no Manual do Candidato ou no Portal Ingresso.

Aqueles que se autodeclararam como pretos, pardos, indígenas ou quilombolas devem acompanhar as convocações para a verificação presencial. O participante deve acompanhar o Portal do Candidato e comparecer na data para a qual foi convocado.

Prazos

Reprodução/freepik Ingressantes devem ficar atentos aos prazos para envio da documentação

Os ingressantes devem ficar atentos aos prazos para envio da documentação, pois o serviço será encerrado às 23h59 (horário de Brasília) do dia 19 de janeiro. Além disso, o Portal dos Candidatos foi homologado somente para uso nos navegadores Firefox e Chrome em computadores do tipo PC, não sendo recomendado o envio por meio de celulares ou tablets.

Ao finalizar o processo, com o envio para análise, o ingressante receberá um comprovante informando que o processo foi finalizado. O não envio dos documentos nesta etapa leva à perda da vaga.

Enviei os documentos, e agora?

Após a confirmação do envio, os ingressantes devem continuar monitorando a análise da documentação e aguardar a convocação para a etapa final da matrícula, que ocorrerá próximo ao início do semestre letivo. A homologação será comunicada através do Portal do Candidato.

A segunda etapa da matrícula para calouros ocorrerá conforme o semestre de ingresso, ou seja, entre 23 e 24 de fevereiro para o semestre 2026/1, e nos dias 21 e 22 de julho para o semestre 2026/2. Outras datas importantes, como o início das aulas, podem ser consultadas no Calendário Acadêmico da Universidade.

Vagas remanescentes

Os candidatos que foram aprovados, mas não selecionados no Listão, continuam concorrendo às vagas remanescentes. Não é necessário se inscrever em lista de espera, uma vez que todos os candidatos não eliminados estarão automaticamente aptos para os próximos chamamentos. O ordenamento com a classificação dos candidatos será atualizado periodicamente no site de Divulgação de Dados de Chamamentos.

As próximas convocações para as vagas remanescentes na UFRGS estão programadas para os dias 9 e 17 de março, com possibilidade de novas datas, dependendo da disponibilidade de vagas.

Os editais de chamamento serão publicados na página da Pró-Reitoria de Graduação e divulgados também no Portal da UFRGS. A confirmação de interesse poderá ser solicitada posteriormente, conforme o andamento dos chamamentos.

Canais disponíveis para contato

Para auxílio no processo de envio, os candidatos podem procurar os atendimentos online ou presencial, conforme orientações abaixo: