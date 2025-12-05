UFRGS divulga gabarito do Vestibular, com 3 questões anuladas
Reprodução/Arquivo UFRGS
UFRGS divulga gabarito do Vestibular, com 3 questões anuladas

Uma questão do Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi anulada e duas tiveram as respostas alteradas. A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou o gabarito definitivo do processo seletivo, após análises de 1.104 apresentação de recursos referentes a 65 questões.


Confira os itens alterados

  • Questão 47 - Biologia (158 recursos) anulada;
  • Questão 49 - Geografia (198 recursos) resposta alterada no gabarito de D para A;
  • Questão 39 - História (259 recursos) resposta alterada no gabarito de D para B.

  • Os demais recursos apresentados foram negados.

  • Acesse os gabaritos.

As médias vão mudar?

As mudanças no gabarito irão alterar as médias. Os historogramas atualizados serão publicados às 18h desta sexta-feira, dia 5 de dezembro.

Aumento no número de recursos

Conforme a Coperse, o aumento no número de recursos está ligado ao novo sistema de interposição, que pode ser feito diretamente no Portal do Candidato, o que torna o processo mais acessível.

O acompanhamento e a avaliação pelas bancas também foram aperfeiçoados, permitindo que a Coperse monitore em tempo real, tanto as interposições quanto as respostas.

Quando sai o listão de aprovados?

O listão, com os candidatos classificados dentro das 4.058 vagas, será publicado até as 17h do dia 22 de dezembro.

O Vestibular UFGRS 2026 foi aplicado nos dias 29 e 30 de novembro, nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2025-12-05/ufrgs-divulga-gabarito-do-vestibular-2026--com-1-questao-anulada.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes