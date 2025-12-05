Reprodução/Arquivo UFRGS UFRGS divulga gabarito do Vestibular, com 3 questões anuladas

Uma questão do Vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi anulada e duas tiveram as respostas alteradas. A Comissão Permanente de Seleção (Coperse) divulgou o gabarito definitivo do processo seletivo, após análises de 1.104 apresentação de recursos referentes a 65 questões.

Leia mais notícias sobre educação: CNU 2025: prova discursiva será aplicada neste domingo



Confira os itens alterados

Questão 47 - Biologia (158 recursos) anulada;

- Biologia (158 recursos) anulada; Questão 49 - Geografia (198 recursos) resposta alterada no gabarito de D para A;

- Geografia (198 recursos) resposta alterada no gabarito de D para A; Questão 39 - História (259 recursos) resposta alterada no gabarito de D para B.

- História (259 recursos) resposta alterada no gabarito de D para B. Os demais recursos apresentados foram negados.

Acesse os gabaritos.

As médias vão mudar?

As mudanças no gabarito irão alterar as médias. Os historogramas atualizados serão publicados às 18h desta sexta-feira, dia 5 de dezembro.

Aumento no número de recursos

Conforme a Coperse, o aumento no número de recursos está ligado ao novo sistema de interposição, que pode ser feito diretamente no Portal do Candidato, o que torna o processo mais acessível.

O acompanhamento e a avaliação pelas bancas também foram aperfeiçoados, permitindo que a Coperse monitore em tempo real, tanto as interposições quanto as respostas.

Quando sai o listão de aprovados?

O listão, com os candidatos classificados dentro das 4.058 vagas, será publicado até as 17h do dia 22 de dezembro.

O Vestibular UFGRS 2026 foi aplicado nos dias 29 e 30 de novembro, nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí.