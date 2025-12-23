Reprodução/Antônio Cruz/Agência Brasil MEC divulga cronograma do Sisu 2026.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (23), o edital do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026, com o cronograma e os critérios do processo seletivo. A novidade é que a partir do próximo ano, será considerado o melhor resultado entre as três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Leia mais notícias sobre educação: veja se questões anuladas podem prejudicar os candidatos

Na edição de 2026, o Sisu oferecerá 274,8 mil vagas em 7.388 cursos de 136 universidades de todo o país. De acordo com o MEC, esta será a edição com o maior número de instituições desde a implantação do programa.

Quando começam as inscrições do Sisu 2026?

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas de 19 a 23 de janeiro e podem ser feitas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A primeira chamada do Sisu 2026 ocorrerá em 26 de janeiro de 2026. Já as matrículas, terão início no dia 2 de fevereiro do mesmo ano.





Quem pode participar?

Podem se inscrever no Sisu 2026, apenas candidatos que concluíram o Ensino Médio e não zeraram a redação. Cada pessoa pode se inscrever em até duas opções de curso.

Para mais informações, os candidatos devem acessar o edital do Sisu 2026.