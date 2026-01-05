Reprodução/Divulgação/Governo de SP Unesp-Enem 2026: inscrições para o processo seletivo encerram no dia 19.

Estudantes interessados em participar do Unesp-Enem têm até o dia 19 de janeiro para se inscrever na seleção. O processo seletivo oferece 729 vagas para cursos de graduação na Universidade Estadual Paulista (Unesp). A taxa de inscrição é de R$ 20.

Esta é a primeira vez que a instituição reserva vagas exclusivamente pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A modalidade é destinada a candidatos que participaram do exame nas edições de 2024 e/ou 2025.

Os interessados podem consultar o Manual do Candidato do Processo Seletivo Unesp-Enem 2026 disponível nas páginas da Unesp e da Fundação Vunesp.





Os cursos disponíveis para ingresso pelas notas do Enem são oferecidos em 23 campus diferentes:

Araçatuba

Araraquara

Assis

Bauru

Botucatu

Dracena

Franca

Guaratinguetá

Ilha Solteira

Itapeva

Jaboticabal

Marília

Ourinhos

Presidente Prudente

Registro

Rio Claro

Rosana

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

São José dos Campos

São Vicente

Sorocaba

Tupã

O resultado do processo seletivo será divulgado em 30 de janeiro de 2026.

Além das 729 para ingresso pelas notas do Enem, o processo seletivo Unesp-Enem 2026 já ofereceu 5.867 vagas por meio do Vestibular Unesp 2026, 934 estão sendo preenchidas por meio do Provão Paulista Seriado. Além delas, 144 vagas são destinadas ao Vestibular Unesp Meio de Ano 2026 e 16 pelo Unesp-Enem Meio de Ano 2026.

O Processo Seletivo de Olimpíadas Científicas Unesp, cujas inscrições já foram encerradas, a instituição ofereceu 451 vagas adicionais para participantes de olimpíadas de conhecimento. No total, a Unesp contabiliza mais de 8 mil vagas ofertadas por seis portas de entrada diferentes.