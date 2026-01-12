Montagem/portal iG Onda de crimes deixa quatro professores mortos em uma semana

Uma onda de crimes culminou na morte de pelo menos quatro professores em apenas uma semana. Os assassinatos ocorreram em diferentes locais, com os principais casos acontecendo em Pernambuco, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal.



O Portal iG separou alguns assassinatos que impactaram o país em ordem cronológica. Confira:

4 de janeiro - Professor João Emmanuel

O professor João Emmanuel Ribeiro Gonçalves de Moura Carvalho, de 32 anos, foi morto após ser agredido com socos e chutes em Sobradinho II, no Distrito Federal, no dia 4 de janeiro. O autor do crime, Guilherme Silva Teixeira, de 24 anos, confessou a ação e foi preso no dia seguinte.

A Polícia Civil do Distrito Federal alega que a suspeita é de que o crime foi motivado por homofobia. Em vídeo divulgado pela polícia, Guilherme afirma que teria recebido uma "cantada" do professor, e que, depois disso, o agrediu com socos e chutes.

6 de janeiro - Professora Silvânia da Silva Guimarães

Silvânia da Silva Guimarães foi morta a tiros em um assalto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A professora foi atingida pelos disparos após ser abordada por dois homens em uma motocicleta, no dia 6 de janeiro, na altura da Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no bairro 25 de Agosto.

A professora chegou a ser socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Um dos criminosos morreu, enquanto o outro conseguiu fugir do local. Silvânia era professora do Ciep Nelson Cardoso, e foi homenageada por alunos e direção após o episódio.

11 de janeiro - Professora Rosane Alves

Na noite do último domingo (11), uma professora foi surpreendida por criminosos e morta a tiros dentro de casa. Rosana Alves, de 36 anos, morava em Ibimirim, no Sertão do Moxotó, em Pernambuco. Outra mulher, de 33 anos, também foi atingida por disparos e ficou ferida.

As duas mulheres estavam no imóvel, localizado na Vila da Caixa, quando os suspeitos chegaram e efetuaram vários tiros. Rosane não resistiu aos ferimentos. A segunda vítima foi baleada na perna, socorrida e levada para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dela não foi detalhado.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar o crime e apurar autoria e motivação.

11 de janeiro - Professor Maikel Dias

Também no último domingo (11), outro professor foi assassinado. Desta vez o caso aconteceu em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Maikel Dias, de 43 anos, foi surpreendido com um tiro nas costas no meio da rua.

A morte do professor, que atuava como professor da rede estadual de ensino, chocou a população local. Até o momento, ninguém foi detido, e a motivação do crime segue sendo investigada pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

