Para os candidatos que prestaram os vestibulares neste ano de 2025, as datas de divulgação dos resultados marcam um momento decisivo. Com isso, os vestibulandos devem ficar atentos aos prazos para acompanhar as informações de aprovação ou de uma nova fase de preparação. Confira as datas de divulgação dos resultados:

UFGRS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ( UFRGS) divulgou os resultados de seu vestibular no dia 22 de dezembro de 2025.

Fuvest

A Fuvest, responsável pelo vestibular da Universidade de São Paulo ( USP), é um dos exames mais tradicionais e aguardados no país. O resultado será divulgado no dia 23 de janeiro de 2025.

Unesp

A Universidade Estadual Paulista ( Unesp) definirá os aprovados de seu vestibular em 30 de janeiro de 2025.

UnB

A Universidade de Brasília ( UnB) vai divulgar os resultados de seu vestibular em 4 de fevereiro de 2025.

Vestibular +60 UnB

A Universidade de Brasília também oferece o vestibular +60 UnB, um programa voltado a pessoas com 60 anos ou mais que desejam ingressar na instituição. O resultado do processo seletivo será em 21 de janeiro de 2026.

Enem-Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp) utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a seleção de seus candidatos. O resultado do vestibular Enem-Unicamp de 2025 será divulgado em 23 de janeiro de 2025.



