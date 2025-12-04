Universidade de São Paulo.
A edição 2026 do Interdisciplinary Science Rankings (ISR) incluiu 22 instituições de ensino brasileiras como as melhores do mundo. A classificação é da Times Higer Education, em parceria com a Schmidt Science Fellows. 

O ranking avaliou 911 universidades de 94 países, com foco na excelência em pesquisa interdisciplinar, que integra várias áreas do conhecimento. A metodologia do ISR é baseada em três pilares, cada um deles representando uma etapa no ciclo de vida dos projetos de pesquisa: insumos, processo e resultados. Cada pilar é subdividido em métricas voltadas para medir diferentes aspectos da pesquisa. 

Instituições brasileiras em evidência

Das universidades brasileiras rankeadas,  a Universidade de São Paulo (USP) teve destaque, conquistando a 32ª posição na classificação geral, melhor posição entre as instituições de ensino do Brasil.


Confira quais universidades brasileiras figuram entre as melhores do mundo pela classificação geral.

  • 32 - Universidade de São Paulo (USP)
  • 86 - Universidade Estadual Paulista (Unesp)
  • 144 -Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
  • 177 - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
  • 201 - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
  • 251 - Universidade Federal do Paraná (UFPR)
  • 301/350 - Universidade Federal de Lavras (UFLABR)
  • 351/400 - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
  • 351/400 - Universidade Federal do ABC (UFABC)
  • 401/500 - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
  • 501/600 - Universidade de Brasília (UnB)
  • 601/800 - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
  • 601/800 - Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
  • 601/800 - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
  • 601/800 - Universidade Estadual de Londrina (UEL)
  • 601/800 - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
  • 601/800 - Universidade de Franca (UNIFRAN)
  • 801+ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
  • 801 + - Universidade Tiradentes (Unit)
  • 801 + - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
  • 801 + - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
  • 801 + - Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
