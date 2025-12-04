Reprodução/Divulgação/USP Universidade de São Paulo.

A edição 2026 do Interdisciplinary Science Rankings (ISR) incluiu 22 instituições de ensino brasileiras como as melhores do mundo. A classificação é da Times Higer Education, em parceria com a Schmidt Science Fellows.

O ranking avaliou 911 universidades de 94 países, com foco na excelência em pesquisa interdisciplinar, que integra várias áreas do conhecimento. A metodologia do ISR é baseada em três pilares, cada um deles representando uma etapa no ciclo de vida dos projetos de pesquisa: insumos, processo e resultados. Cada pilar é subdividido em métricas voltadas para medir diferentes aspectos da pesquisa.

Instituições brasileiras em evidência

Das universidades brasileiras rankeadas, a Universidade de São Paulo (USP) teve destaque, conquistando a 32ª posição na classificação geral, melhor posição entre as instituições de ensino do Brasil.





Confira quais universidades brasileiras figuram entre as melhores do mundo pela classificação geral.