A edição 2026 do Interdisciplinary Science Rankings (ISR) incluiu 22 instituições de ensino brasileiras como as melhores do mundo. A classificação é da Times Higer Education, em parceria com a Schmidt Science Fellows.
O ranking avaliou 911 universidades de 94 países, com foco na excelência em pesquisa interdisciplinar, que integra várias áreas do conhecimento. A metodologia do ISR é baseada em três pilares, cada um deles representando uma etapa no ciclo de vida dos projetos de pesquisa: insumos, processo e resultados. Cada pilar é subdividido em métricas voltadas para medir diferentes aspectos da pesquisa.
Instituições brasileiras em evidência
Das universidades brasileiras rankeadas, a Universidade de São Paulo (USP) teve destaque, conquistando a 32ª posição na classificação geral, melhor posição entre as instituições de ensino do Brasil.
Confira quais universidades brasileiras figuram entre as melhores do mundo pela classificação geral.
- 32 - Universidade de São Paulo (USP)
- 86 - Universidade Estadual Paulista (Unesp)
- 144 -Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
- 177 - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
- 201 - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
- 251 - Universidade Federal do Paraná (UFPR)
- 301/350 - Universidade Federal de Lavras (UFLABR)
- 351/400 - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
- 351/400 - Universidade Federal do ABC (UFABC)
- 401/500 - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
- 501/600 - Universidade de Brasília (UnB)
- 601/800 - Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
- 601/800 - Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
- 601/800 - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
- 601/800 - Universidade Estadual de Londrina (UEL)
- 601/800 - Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
- 601/800 - Universidade de Franca (UNIFRAN)
- 801+ - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
- 801 + - Universidade Tiradentes (Unit)
- 801 + - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste)
- 801 + - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
- 801 + - Universidade Federal do Maranhão (UFMA)