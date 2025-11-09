Agência Brasil Candidatos realizam o Enem 2025 neste domingo (09)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 começa neste domingo (09), com a aplicação do primeiro dia de provas em todo o Brasil. Os portões, que abriram ao meio-dia, fecharam às 13h, horário de Brasília, em todos os locais de aplicação. Os candidatos receberam as provas às 13h30.

Este primeiro domingo marca o dia da redação no Enem, que conta com um tempo de duração maior do que no segundo final de semana. Confira.

Horários de saída

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os participantes terão cinco horas e 30 minutos para realizar as provas de linguagens e de ciências humanas, assim como a redação. Ou seja, os estudantes que realizam o exame tem até às 19h (horário de Brasília) para entregar a prova concluída.

Após o início das provas, às 13h30, os candidatos precisam necessariamente ficar ao menos duas horas na sala em que realiza o exame. Caso precise sair antes, terá a prova anulada.

Ou seja, os candidatos podem entregar a prova do Enem 2025 às 15h30 (horário de Brasília).





Temas do primeiro dia

Neste domingo, serão cobrados conteúdos das áreas do conhecimento que incluem: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

São 90 questões objetivas sobre os assuntos que vão contar ponto para a classificação dos candidatos que desejam ingressar em um dos cursos das universidades federais.