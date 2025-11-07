MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h (horário de Brasília)

Mais de 4,8 milhões de estudantes vão enfrentar o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 neste domingo (9), em todo o Brasil.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), foram registradas 4.811.338 inscrições, das quais 1.390.815 são de estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.

Os dados são do Painel do Enem, disponibilizado no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao MEC.

Ainda conforme o levantamento do Inep, 3.049.710 inscritos são isentos e 1.761.628, pagantes. Do total de inscritos confirmados, 2.889.852 (60,06%) são mulheres e 1.921.487 (39,94%) são homens.

Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam pardos (2.146.184), seguidos de 1.903.041 participantes autodeclarados brancos, 603.104 pretos, 67.203 amarelos e 37.489 indígenas.



A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, som 1.113.718 inscritos. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 17.192.

Em todo o Brasil, o Enem 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará.



Em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que acontecerá em Belém no período da aplicação regular do exame, nestas três localidades, as datas são 30 de novembro e 7 de dezembro.



Primeiro dia



Neste domingo (9), o Enem cobrará redação dissertativa-argumentativa e 90 questões objetivas.





A prova será dividida em 45 perguntas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e outras 45 de ciências humanas e suas tecnologias.



É obrigatório portar caneta esferográfica de tinta preta (material transparente) e documento de identificação válido. E aconselhável apresentar cartão de confirmação de inscrição e declaração de comparecimento impressa, caso necessário justificar a presença.



Nos dois domingos de aplicação da prova, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h (horário de Brasília). Depois desse horário, nenhuma entrada é permitida.

A prova começa pontualmente às 13h30.