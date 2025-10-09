Reprodução/freepik MEC anuncia 5 mil vagas em cursos de tecnologia.

O Ministério da Educação (MEC) anunciou que oferecerá 5 mil novas vagas em cursos de graduação em áreas de tecnologia a partir do próximo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ação é voltada para fortalecer o papel das universidades e Institutos Federais como polos de inovação, tecnologia e sustentabilidade. Os cursos terão foco em biotecnologia, engenharia, robótica e inteligência artificial.

O anúncio foi feito esta semana pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a 5ª Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica.





Camilo explicou que a iniciativa busca alinhar as universidades brasileiras ao movimento global de modernização das instituições de ensino superior.

"Nós temos discutido com reitores das universidades a respeito da necessidade de a gente ofertar cursos mais conectados com o mundo atual do trabalho, na área da ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que traga robótica, inteligência artificial e novas matrizes energéticas que hoje nós estamos discutindo no mundo inteiro. Então, é inovar e ofertar dentro das nossas instituições cursos conectados com o atual mundo do trabalho.”

De acordo com o ministro, cada universidade e cada Instituto Federal está definindo quais serão os cursos e o MEC já está autorizando vagas de novos professores para abertura desses cursos.

As vagas serão oferecidas com base nos resultados do Enem 2025. Os estudantes vão ingressar por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

"Com o resultado da nota do Enem, a gente já quer ofertar essas vagas para que os estudantes possam escolher esses novos cursos que serão iniciados a partir do ano que vem” , explicou Camilo.

No evento, também foi anunciado o lançamento do edital do Programa Acelera NIT, que visa fortalecer Núcleos de Inovação e Tecnologia das universidades federais. Além disso, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho (GT) que visa revisar as normas de parceria entre universidades e fundações de pesquisa.



