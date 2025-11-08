Agência Brasil Resultado do Enem já está disponível para consulta

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 ocorre neste domingo (9) e, naturalmente, surgem algumas dúvidas sobre as regras da prova: o que pode e o que não pode levar, qual cor de caneta usar e quanto tempo dura o exame.

Para começar, não esqueça sua identidade ou outro documento oficial com foto, sem ele você não faz a prova. Já o cartão de inscrição, disponível na Página do Participante , não é obrigatório, mas com ele fica mais fácil conferir qual a sua sala.

Exemplos de documentos válidos:. Lembrando que são aceitos documentos digitais, mas só no aplicativo oficial, nada de prints de tela.

Você entrou na sala para fazer a prova, e agora? Primeiro, você terá que guardar seus itens pessoais, sobretudo o celular, relógio, fone de ouvido e papeis com resumos e anotações, dentro do envelope de plástico e deixar lacrado até o final da aplicação do exame. Lembre-se de desligar o celular e os alarmes por garantia, se ele tocar você pode ser desclassificado.



Saídas

Pode rabiscar o quanto quiser no caderno de questões, mas no cartão-resposta a coisa tem que ser séria: caneta preta transparente, sem marcar mais de uma questão, sem rasura ou correções e certifique-se que cobriu a “bolinha” da resposta inteira, não meia bolinha ou marcando um “X”. O mesmo vale para a redação, atenção, caneta preta, sem rasuras e escreva apenas nas linhas.“Há mas a prova é muito longa, e se eu ficar com fome"? Sem problemas, levar lanches e água é permitido, desde que estejam em embalagens e garrafas transparentes e sem rótulo. Pode ser saco plástico ou potinho transparente, mas nunca papel alumínio, isopor ou embalagens que dificultem ver o que há dentro.

Após o começo da aplicação do ENEM às 13h, se você precisar ir ao banheiro, levante a mão e peça para um dos fiscais te acompanhar. Se você acabar a prova e quiser levar o caderno de questões para casa, até para dar aquela conferida ansiosa nos gabaritos pós-prova, espere até meia-hora antes do término do exame, às 18:30.

Neste primeiro dia, serão 90 questões de ciências humanas, linguagens e redação. Não é uma prova fácil, exige muita disciplina, atenção e paciência.