Reprodução Entrada da Unesp

A Universidade Estadual Paulista ( Unesp) recebe, a partir desta segunda-feira (25), pedidos de isenção e redução de taxa do vestibular 2026. Os pedidos devem ser feitos pelo site da Fundação Vunesp até domingo (31).

No caso da redução, é possível pedir 50% de desconto na taxa, cujo valor integral é de R$ 210.

Para ter direito à isenção, os vestibulandos precisam se encaixar em um dos seguintes casos:

Ter cadastro no CadÚnico – precisam ter renda familiar mensal por pessoa (per capita) de até meio salário mínimo. Nesse caso, basta preencher o Número de Identificação Social (NIS) no requerimento de isenção.

Ter concluído todo o ensino médio em escola pública, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou, no caso de escola particular, com bolsa integral. Nesse caso, a renda familiar bruta mensal precisa ser igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. O candidato também precisa residir no estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino localizada em território paulista.

Reduções

Já para ter direito à redução de 50% no valor da taxa, os alunos precisam estar matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e ter remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregados.

A divulgação de ambos os resultados será feita no dia 22 de setembro nos sites da Unesp e da Vunesp. Quem tiver o pedido de isenção aceito (deferido) já estará com a inscrição na prova também efetivada.

Uma terceira possibilidade é a redução de 75% da taxa de inscrição para os candidatos que estiverem no último ano do ensino médio público paulista – tanto nas escolas estaduais regulares quanto nas Etecs, ligadas ao Centro Paula Souza. Neste caso, a inscrição deve ser feita de 4 de setembro a 8 de outubro.

Inscrições para prova

As inscrições para o vestibular 2026 da Unesp começam no dia 4 de setembro e vão até 8 de outubro no site da Vunesp. A universidade vai ofertar quase 6 mil vagas no ano que vem por meio da prova tradicional. Também haverá vagas disputadas pelo Enem e Provão Paulista.

A primeira fase do vestibular ocorre no dia 2 de novembro, e a segunda, em 7 e 8 de dezembro. As provas podem ser feitas em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo, outras três capitais – Brasília, Campo Grande e Curitiba –, e Uberlândia(MG).

Metade das vagas de cada curso de graduação da Unesp é reservada para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. O sistema tem garantido que a maioria dos ingressantes na universidade venha de escolas públicas desde o vestibular de 2017.

Vestibulares estaduais

Marcos Santos/USP Imagens Primeira fase do vestibular da Fuvest em 2019





Outras universidades estaduais paulistas já estão com inscrições abertas para o vestibular 2026: no caso da Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp), o prazo vai até a próxima segunda-feira (1º).

Já a Fuvest, que seleciona para vagas na Universidade de São Paulo ( USP), recebe inscrições até 7 de outubro.

As Fatecs também estão com prazo aberto para pedidos de isenção. As inscrições para o vestibular começam em 15 de setembro.



