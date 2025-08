Antoninho Perri/SEC Unicamp Provas da primeira fase do vestibular da Unicamp em 2023

Estão abertas a partir desta sexta-feira (1º) as inscrições para o vestibular 2026 da Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp), uma das principais do país. O prazo vai até 1º de setembro.

As provas da primeira fase serão realizadas em 26 de outubro. A segunda fase, que terá algumas mudanças, acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro (veja detalhes mais abaixo).

A primeira lista de aprovados será divulgada em 23 de janeiro de 2026.

O vestibular tradicional vai selecionar alunos para 2.520 vagas na universidade. Ao todo, serão 3.368 vagas regulares, mas as 848 restantes serão preenchidas por outras formas de seleção, como o Provão Paulista.

Para se inscrever no vestibular, é necessário acessar o site da Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp ( Comvest). É possível fazer a prova em 31 cidades do estado de São Paulo e outras 6 capitais brasileiras (veja lista ao final da reportagem).

Candidatos a algumas carreiras – música, arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e design – precisam fazer uma prova de habilidades específicas. No caso de música, ela será feita de forma virtual, em setembro; para os outros cursos, as provas serão em dezembro, após a segunda fase.

Mudança na segunda fase

O vestibular deste ano tem uma mudança na segunda fase, que virá com duas questões a menos que os processos seletivos anteriores. Essa etapa é discursiva (“aberta”), ou seja, os candidatos precisam escrever as respostas.

A intenção da redução, segundo o diretor da Comvest, José Alves de Freitas Neto, é deixar a prova menos exaustiva, considerando as exigências de leitura das questões.

“ Acreditamos que, com o ajuste, os candidatos terão mais tempo para ler bem os enunciados e articular as informações solicitadas ”, explicou.

Com a mudança, as provas do segundo dia da segunda fase terão as seguintes quantidades de questões nas áreas específicas do conhecimento:

ciências humanas e artes: 5 questões de história, 5 de geografia, 1 de filosofia e 1 de sociologia

ciências da natureza: 7 questões de biologia e 5 de química

ciências exatas e tecnológicas: 5 questões de física e 5 de química

O restante da segunda fase vai continuar como nos outros anos. A primeira fase também seguirá igual.





Onde fazer a prova

Ao se inscrever, o candidato poderá escolher entre 31 cidades paulistas e outras seis capitais brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife ou Salvador.

Veja a lista de onde é possível realizar a prova da Unicamp no estado de São Paulo:

Americana Araçatuba Barueri Bauru Botucatu Bragança Paulista Campinas Franca Guarulhos Indaiatuba Jundiaí Limeira Lorena Marília Mogi das Cruzes Mogi Guaçu Osasco Piracicaba Presidente Prudente Ribeirão Preto Santo André Santos São Bernardo do Campo São Carlos São João da Boa Vista São José do Rio Preto São José dos Campos São Paulo Sorocaba Sumaré Valinhos