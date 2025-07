Página da Etesp no Facebook Escola Técnica Estadual de São Paulo (Etesp), no Bom Retiro.





O próximo “ vestibulinho ”, o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais( Etecs) de São Paulo, é em dezembro, e por isso a época agora serve para os estudantes se prepararem e também tomarem conhecimento de como funciona o processo. E um dos detalhes é sobre a idade dos candidatos, já que algumas modalidades exigem que tenham 18 anos ou mais (veja detalhes mais abaixo).

As 359 Etecs paulistas pertencem ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. As vagas são disputadas e os alunos costumam se destacar nos rankings de educação.

Quem concluiu, ou está no último ano do ensino fundamental em 2025, pode se inscrever para cursar o ensino médio, integrado ou o técnico, no ano que vem - mas também existem opções para quem já está no ensino médio ou concluiu essa etapa.

É possível estudar de forma presencial ou semipresencial em 225 cidades do estado, ou ainda, na modalidade EaD (on-line). Também há opções em tempo integral e em um único período, inclusive à noite.

Quais as opções para estudar?

Além do ensino médio comum, com os itinerários formativos, as Etecs oferecem cursos técnicos que podem ser feitos junto com a carga horária normal do ensino médio ou, também, por quem já tem nível médio.





Entre as opções estão administração, zootecnia, dança, logística e programação de jogos digitais.

Alguns cursos exigem que o aluno seja maior de idade – como o de técnico em enfermagem, em serviços de restaurante e bar e o de viticultura e enologia (de produção de uvas e vinho).

Para ingresso no segundo semestre de 2025, o curso mais concorrido – com seis candidatos por vaga – foi o de técnico de desenvolvimento de sistemas, na Etec Lauro Gome s, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Como se inscrever?

É preciso esperar a abertura do “vestibulinho”, ficando de olho nos anúncios do site e das redes sociais do Centro Paula Souza.

Para participar do processo seletivo, é necessário pagar a taxa de inscrição ou solicitar ,isenção conforme as regras do edital.

No último processo seletivo, o valor da inscrição foi de R$ 30. Quem é estudante e está desempregado ou tem renda mensal menor que dois salários mínimos pode pedir desconto de 50% da taxa.

Vantagens das Etecs

As escolas técnicas estaduais tendem a se destacar nas avaliações de qualidade de ensino.

Os últimos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica ( Ideb), de 2023, colocaram 12 Etecs entre as 20 melhores escolas públicas de São Paulo.

O lugar mais alto foi conquistado pela Etec de Registro, no interior paulista, classificada como a quarta melhor escola pública do estado.