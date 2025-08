Divulgação/Governo de SP Provão Paulista será em novembro

Alunos da Educação de Jovens e Adultos ( EJA) vão poder, pela primeira vez, participar do Provão Paulista Seriado, conforme anunciado nesta semana pelo governo do estado de São Paulo.

As provas ocorrerão entre os dias 4 e 11 de novembro, no período da manhã. A data depende do ano escolar que o aluno está cursando ( veja detalhes mais abaixo ). O edital foi publicado na última quarta-feira (30).

As inscrições serão entre 4 e 15 de agosto e são obrigatórias para os alunos do EJA; já os alunos da rede pública estadual estão automaticamente inscritos.

O Provão Paulista Seriado é uma avaliação que garante ao estudante da rede pública ingresso direto nas universidades e faculdades estaduais do estado de São Paulo: USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp.

Para participar, os alunos do EJA precisam ter concluído o terceiro ano do Ensino Médio no primeiro semestre de 2025 ou completarem no segundo semestre deste ano.

Diferente dos alunos da rede estadual, quem é do EJA terá apenas a nota deste ano considerada para ingresso nas universidades. Já os estudantes da rede estadual precisam, obrigatoriamente, fazer as provas nos três anos do ensino médio, com notas que se somam no período.

A participação e a inscrição são gratuitas. É possível fazer a prova nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Sorocaba.

Datas do Provão Paulista

1ª série do ensino médio

6 de novembro: Linguagens e suas Tecnologias Ciências da Natureza e suas Tecnologias)

7 de novembro: Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

2ª série do ensino médio

11 de novembro: Linguagens e suas Tecnologias Ciências da Natureza e suas Tecnologias

12 de novembro: Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

3ª série do ensino médio e alunos do EJA:

4 de novembro: Linguagens e suas Tecnologias Ciências da Natureza e suas Tecnologias Produção Textual (redação)

5 de novembro: Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas