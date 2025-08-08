Divulgação / Unesp Entrada da Unesp Bauru

O vestibular 2026 da Universidade Estadual Paulista (Unesp) vai oferecer 5.867 vagas, informou a universidade nesta sexta-feira (8). As inscrições começam no dia 4 de setembro e vão até 8 de outubro.

A prova da primeira fase será no dia 2 de novembro e as da segunda etapa, nos dias 7 e 8 de dezembro ( veja detalhes mais abaixo ).

Além das vagas no vestibular tradicional, a Unesp também vai ofertar outras 729 vagas por meio das notas de 2024 e 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem). As inscrições para essa modalidade serão em novembro, em data ainda não divulgada.

Uma terceira forma de ingresso, para mais 934 vagas, será por meio do Provão Paulista – vestibular exclusivo para ingresso de alunos de escolas públicas. Pela primeira vez, os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) vão poder prestar a prova, marcada para novembro.

Também serão ofertadas no ano que vem 160 vagas nas engenharias em Ilha Solteira, distribuídas entre o Vestibular Unesp Meio de Ano e o Processo Seletivo Unesp-Enem Meio de Ano. No total, a universidade vai oferecer 7.690 vagas em 2026.





Vestibular

As provas do vestibular tradicional serão realizadas em 35 cidades, sendo 31 no estado de São Paulo. Na primeira fase, em 2 de novembro, os candidatos vão responder a 90 questões de múltipla escolha.

Os convocados para a segunda fase vão fazer novas provas nos dias 7 e 8 de dezembro, com 36 questões dissertativas e uma redação.



Com a inscrição prevista para setembro, os critérios para pedidos de isenção ou redução de 50% da taxa do vestibular estão previstos para serem divulgados na segunda quinzena deste mês. Os alunos do último ano do ensino médio público paulista têm direito a 75% de redução na taxa.

Vagas afirmativas

Metade das vagas de cada curso de graduação na Unesp é reservada para alunos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas. Dessas, 35% são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

Nessa conta, já são consideradas as 934 vagas do Provão Paulista. O sistema tem garantido que, desde 2017, a maioria dos alunos ingressantes na universidade venha de escolas públicas, informou a Unesp.

As vagas da universidade estão distribuídas em 136 cursos de graduação em 24 cidades de São Paulo: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

