Os candidatos interessados em estudar nas Faculdades de Tecnologia ( Fatecs) de São Paulo no primeiro semestre de 2026 já podem solicitar isenção ou redução de 50% da taxa do vestibular. O valor integral é de R$ 47, e o prazo de solicitação vai até 12 de setembro.

Para ter direito à isenção total, os estudantes precisam atender os seguintes critérios:

ter concluído ou estar concluindo o ensino médio em 2025, inclusive nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA), seja na rede pública, particular ou no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja);

ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos nacionais (R$ 3.036) por pessoa, ou renda individual de até dois salários mínimos.

Já o desconto de 50% na taxa pode ser solicitado por estudantes do ensino fundamental, médio, pré-vestibular, graduação ou pós-graduação. Nesse caso, o aluno também deve comprovar que possui renda bruta mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 3.036) ou estar desempregado no momento da solicitação.

Serão oferecidas até 6 mil isenções de pagamento. Para a redução do valor, não há limite de oferta.





Como solicitar

O pedido de isenção ou redução deve ser feito pelo site das Fatecs. O candidato precisa preencher o formulário com a opção correspondente ao benefício e enviar a documentação que comprove a condição.

Os documentos devem ser enviados em PDF, PNG, JPG ou JPEG, com tamanho máximo de 1 MB por arquivo. Arquivos ilegíveis, incompletos, com rasuras ou enviados por outros meios serão desconsiderados.

As declarações devem estar assinadas manualmente, eletronicamente ou com certificado digital. Outras especificações dos documentos solicitados estão disponíveis na portaria divulgada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de São Paulo.

As Fatecs vão disponibilizar computadores para que os interessados possam solicitar os benefícios. Para ter acesso, basta entrar em contato com a unidade desejada e consultar a disponibilidade e os horários de atendimento.

A resposta aos pedidos será divulgada em 30 de setembro, pelo site do vestibular.

Vestibular 2026

As inscrições para o vestibular do primeiro semestre de 2026 das faculdades começam no dia 15 de setembro. As Fatecs oferecem mais de 100 cursos de graduação tecnológica, em 83 unidades distribuídas em 76 municípios paulistas.

Confira as principais datas: