Marcos Santos/USP Imagens Segundo dia de prova da segunda fase do vestibular da Fuvest 2017.

A Fundação Universitária para o Vestibular ( Fuvest) abre, a partir das 12h desta segunda-feira (18), as inscrições para o vestibular 2026, que seleciona alunos para a Universidade de São Paulo ( USP).

A taxa de inscrição custa R$ 211, e o prazo vai até 7 de outubro, às 12h. A primeira fase do vestibular ocorre no dia 23 de novembro, e a 2ª, em 14 e 15 de dezembro. A Fuvest vai preencher mais de 8 mil vagas na USP no ano que vem.

Nesta edição, pela primeira vez, os candidatos poderão escolher o local de prova da primeira fase em cidades que tiverem mais de uma escola aplicadora. Será possível realizar a prova em 32 municípios paulistas.

Para participar, o aluno precisa estar concluindo o ensino médio em 2025 ou já ter concluído antes. Quem já tem curso superior também pode fazer a prova. Para os que ainda estão no ensino médio, é possível participar como treineiro.

A lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular será divulgada em 23 de janeiro de 2026.

Além da Fuvest, a Unicamp também está com inscrições abertas para o vestibular do ano que vem.

Como fazer a inscrição

Para fazer a prova, o aluno deve acessar o site da Fuvest e preencher o formulário, criando uma senha. No momento da inscrição, é necessário também enviar uma foto do rosto para o reconhecimento facial nos dias das provas.

Na hora de escolher o curso, é preciso ter atenção: os cursos da USP são agrupados em carreiras. Por exemplo: para se candidatar a uma vaga em medicina no campus de São Paulo, o aluno deve escolher a carreira 111(correspondente à carreira em medicina). Dentro dela, deve indicar o curso 26 como primeira opção (que é o do campus da capital).

É possível escolher mais de um curso no momento da inscrição, desde que dentro da mesma carreira. Nesse exemplo, o participante pode optar por concorrer também às vagas de medicina em Bauru (curso 24) ou em Ribeirão Preto (curso 25). Os cursos devem ser indicados em ordem de prioridade e podem ser escolhidos até, no máximo, quatro deles.

Depois, o aluno deve informar o grau de escolaridade, em qual cidade gostaria de fazer a prova e responder a um questionário de perfil socioeconômico e cultural.

Ao final, caso o candidato não tenha isenção, o sistema gera um boleto para pagamento da taxa de inscrição.

Os alunos treineiros podem escolher entre fazer o treinamento de humanas, biológicas ou exatas.

Outras formas de ingresso

A Fuvest seleciona alunos para 73% das vagas oferecidas pela USP em 2026. Também é possível ingressar na universidade de outras duas formas: com o Enem-USP e o Provão Paulista Seriado.

Apenas alunos de escolas públicas podem fazer o Provão Paulista Seriado. Neste ano, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão fazer a prova pela primeira vez.

Já o Enem-USP está aberto a estudantes de todos os tipos de escolas. Das 1,5 mil vagas, 684 serão destinadas à ampla concorrência, 512 a alunos de escolas públicas e 304 àqueles da rede pública que sejam também pretos, pardos ou indígenas. As inscrições ocorrem no final do ano.



