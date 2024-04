Divulgação/Rodrigo Campanário Baía de Guanabara: voluntários unidos contra a poluição





Adiado por conta das anunciadas “aguas de março” que levou o Rio de Janeiro ao estado de alerta pela possibilidade de fortes chuvas, foi remarcado para este sábado a terceira edição do Clean Up Bay – Dia de Limpeza da Baía de Guanabara que acontece no entorno de um dos principais cartões postais do Brasil.

O evento pretende reunir centenas de voluntários em uma ação conjunta em prol do meio ambiente . As atividades de limpeza ocorrerão simultaneamente em 11 praias e rios que compõem o bioma da região: São Gonçalo (Praia das Pedrinhas e da Luz), Niterói (Praias de Icaraí, Charitas e do Sossego), Capital (Praia da Urca) e Cachoeiras de Macacu (Poço do Valério). Além disso, outros pontos também serão alvo de atividades por meio de parceiros e apoiadores, como acontece em Guapimirim, Tanguá e Maricá - cidades da Região metropolitana do Rio.





O evento é organizado pela Rede de Conservação Águas da Guanabara (REDAGUA), que reúne os Projetos Coral Vivo, Guapiaçu, Meros do Brasil e UÇÁ, todos patrocinados pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A iniciativa compreende duas fases principais: coleta e triagem. Todo o material recolhido será classificado, registrado e pesado.

Por que a Baía de Guanabara?

Apesar de ser um dos símbolos mais icônicos e belos do Rio de Janeiro , a Baía de Guanabara enfrenta sérios problemas ambientais que afetam tanto os moradores locais quanto os turistas. A poluição, em particular, é um desafio significativo. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), o estuário recebe diariamente cerca de 100 toneladas de lixo.

"A participação nas ações de limpeza costeira é uma resposta à pergunta frequente: 'O que posso fazer pela Baía de Guanabara?'. O descarte inadequado de resíduos é um dos principais impactos na bacia hidrográfica. Juntos, os projetos da REDAGUA convocam voluntários, poder público e sociedade civil organizada para criar um dia de limpeza, pois ao agirmos localmente, causamos impacto global. Estamos juntos nisso. Individualmente, cada um pode fazer a diferença e, juntos, temos o poder de ver a Baía limpa e ser parte da mudança", explica Andie Maral, oceanógrafa e consultora da REDAGUA.

Novas adesões

Inspirado no Clean Up Day, um evento global anual dedicado a um mundo sem lixo, a versão brasileira visa sensibilizar a população sobre a importância da conservação ambiental. Desde 2022, mais de 2,5 toneladas de resíduos foram coletadas durante o evento, com a participação de mais de 446 voluntários em apenas duas horas de coleta.

"Esta iniciativa de conscientização se complementa com nossas campanhas regulares de limpeza durante o período de defeso do caranguejo-uçá, conhecidas como 'Operação LimpaOca', proporcionando não apenas uma Baía mais limpa, mas também uma fonte adicional de renda para os povos tradicionais que dependem dela. A ONG Guardiões do Mar já alcançou a impressionante marca de 63 toneladas de lixo retiradas de 50 hectares deste ecossistema. Os impactos são tangíveis tanto no âmbito social quanto econômico, promovendo mudanças positivas de curto e longo prazo", explica Juliana Assis, bióloga marinha e coordenadora de pesquisa do Projeto UÇÁ.

Neste ano, para reforçar a agenda ambiental, o Clean Up Bay conta com o apoio dos municípios que integram a região leste do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá e Jacarepaguá (CBH Baía de Guanabara). Esta parceria tem como objetivo primordial a preservação das águas, dos ambientes costeiros e oceânicos, coincidindo com a celebração dos 18 anos do Comitê. A colaboração entre os diversos setores é essencial para enfrentar os desafios ambientais da região.

"Iniciativas como a limpeza do Rio Soberbo e a participação no Clean Up Bay são essenciais para a preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente. A participação da nossa secretaria, em conjunto com os alunos do Ambiente Jovem, reflete o compromisso das comunidades, organizações e governos com a sustentabilidade ambiental e o cumprimento de metas relacionadas à preservação dos recursos naturais e à mitigação das mudanças climáticas. Essa colaboração demonstra que, ao unir esforços e recursos, podemos promover iniciativas mais eficazes e duradouras para proteger nosso meio ambiente e garantir um futuro sustentável para as gerações futuras.

Os resíduos plásticos têm sido a maior parte do montante coletado em edições anteriores, representando uma séria ameaça à biodiversidade, à saúde humana e à economia local. Enquanto as iniciativas de limpeza e monitoramento desempenham um papel fundamental na sensibilização da população, o foco agora se volta para o Poder Público da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara. Muitas áreas enfrentam dificuldades no acesso ao saneamento básico, resultando em uma cobertura desigual do tratamento de esgoto em diferentes territórios. Iniciativas como o Clean Up Bay para ampliação da caracterização dos resíduos, sensibilizam e dão visibilidade ao território da bacia contribuinte da Baía de Guanabara.