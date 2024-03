FreePik De Darwin aos atuais: o fascínio histórico dos cientistas pelo Rio de Janeiro





A série televisiva "Nos Caminhos dos Viajantes" promete encantar os telespectadores com o segundo episódio, que será exibido neste domingo, 24 de março, às 19h30, na TV Brasil. Desta vez, o programa desembarca no Rio de Janeiro, um dos primeiros destinos explorados pelos naturalistas no século XIX. Em uma viagem fascinante pelos registros históricos de notáveis cientistas como Charles Darwin, Carl Friedrich von Martius, George Gardner e Francis Castelnau, o episódio revela as maravilhas naturais que cativaram os exploradores.





Antiga capital do Brasil, o Rio de Janeiro sempre exerceu um fascínio irresistível sobre os viajantes em geral e não apenas cientistas e estudiosos através de suas paisagens deslumbrantes que são cartões postais da cidade reconhecidos no mundo inteiro. Para muitos desses pioneiros, essa era a primeira experiência com a exuberância da floresta tropical e toda a sua biodiversidade. Os diários de expedições revelam o encantamento diante das majestosas montanhas como o Pão de Açúcar, o Corcovado, a Pedra da Gávea e o Pico da Tijuca.

Neste episódio inédito, a produção da TV Brasil conduz os espectadores por uma jornada pelas transformações da cidade do Rio e da natureza ao longo do tempo, desde a imponente Baía de Guanabara até a serena Lagoa Rodrigo de Freitas, culminando no icônico Jardim Botânico. Através dos relatos preciosos do século XIX, o programa destaca como os cientistas observaram e documentaram os impactos do desmatamento da Mata Atlântica, bem como a criação pioneira da primeira área protegida para conservação no país: a Floresta da Tijuca.

"Nos Caminhos dos Viajantes", produzida pela TV Brasil em parceria com a Casa Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), mergulha nas rotas dos naturalistas pioneiros que exploraram o Brasil, como o renomado Charles Darwin. A série proporciona uma experiência única ao retratar os mesmos percursos desses viajantes do passado e comparar suas descobertas com a realidade contemporânea, destacando as espécies e paisagens então relatadas e o que pode ser observado nos dias atuais.

Composta por cinco episódios, a primeira temporada de "Nos Caminhos dos Viajantes" apresenta áreas naturais preservadas em diferentes regiões do Brasil, explorando diversas Unidades de Conservação geridas pelo ICMBio, fundamentais para a preservação da biodiversidade nacional. A jornada é conduzida por dois narradores, Priscila Rangel interpreta a viajante atual, enquanto David Tapajós traz os relatos dos naturalistas do passado, proporcionando uma imersão completa nessa fascinante aventura histórica e natural.