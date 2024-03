Raphael Nogueira/Unsplash Rio de Janeiro





No Oscar do Cinema, o Brasil passou em branco, mas isso não será repetido no World Travel Awards América do Sul 2024, conhecido como o "Oscar do Turismo". O Rio de Janeiro, cidade que reúne riquezas ambientais, arquitetônicas e culturais, é finalista em nada menos que 21 categorias nessa competição internacional.

A notícia chega poucos dias após o nome da cidade dominar a internet e as manchetes com o vazamento da informação de que a Praia de Copacabana sediará o que promete ser o maior show da carreira da cantora Madonna.





O imbatível Cristo Redentor

Entre os indicados, o icônico Cristo Redentor, já reconhecido como uma das "Sete Maravilhas do Mundo Moderno", está na disputa como melhor atração turística.

"Além dos atrativos naturais e da rica cultura, nossa cidade possui uma infraestrutura turística com altos padrões de qualidade, aliada a uma hospitalidade única. As indicações confirmam que estamos no caminho certo para posicionar o Rio cada vez mais na rota dos turistas e na atração de investimentos", destaca Carlos Werneck, presidente-executivo do Visit Rio.

Surpresas

O Aeroporto Internacional do Galeão, muito criticado e subutilizado, surpreende ao se destacar na disputa como melhor aeroporto pela segunda vez. O Pier Mauá também concorre como melhor porto de cruzeiros, assim como o Riocentro, como local para convenções. Enquanto os cariocas se surpreendem com essas indicações, outros são reconhecidos pelos moradores como ícones internacionais, como o Hotel Belmond Copacabana Palace. Em outras categorias, na rede hoteleira, o vizinho Pestana e o Fasano, também em Ipanema, que por sinal, acabou de ser indicada como a segunda melhor praia do mundo .

O Visit Rio desponta como finalista na categoria Convention Bureau. A lista carioca ainda inclui os quesitos: destino, melhor espaço cultural, para festivais, eventos e negócios, praia, city break, viagens românticas e lua de mel.

Decacampeão

A cidade é forte candidata a conquistar pela décima vez o prêmio de melhor destino para provas internacionais. Apenas em 2023, foram realizados 53 eventos, responsáveis por injetar US$ 176 milhões na economia carioca. Este ano, o Rio Open inaugurou o calendário, que ainda inclui a Maratona do Rio de Janeiro , a Meia Maratona Internacional do Rio, a L'Étape Rio by Tour de France, a Bimbo Global Race e a Asics Golden Run , entre outros.

"Nos últimos anos, identificamos a necessidade de intensificar o trabalho na busca por novos mercados e detectamos um grande potencial no segmento esportivo, devido às atividades ao ar livre que a cidade oferece, além do legado olímpico, que possibilita a realização de eventos nesse setor", afirma Werneck.

Como votar

A votação online para o World Travel Awards 2024 está disponível até 7 de abril pelo link South America Nominees 2024 – World Travel Awards