ESG perde investimentos diante do marketing verde e da falta de comprometimento





Nos anos 2010, a ESG surgiu como um foguete apresentada como um único caminho inovador em direção a sustentabilidade, sem pistas para retorno ou acesso para caminhos alternativos. A arrogância e miopia dos entusiastas da sigla em inglês ignorava que esse movimento era em parte, continuidade de onda semelhante surgida no eclodir dos anos 2000, a da Responsabilidade Socioambiental Empresarial, a RSE.





E hoje, o recente entusiasmo derrapa devido a propostas mal elaboradas, escassez de mão de obra especializada, falta de engajamento e o uso do greenwashing - que é o marketing verde sem real comprometimento.

Trisal

Um casamento tipo trisal do Ambiental, Social e da Governança que ameaça chegar ao fim ainda na lua de mel. Está desgastado pela falta de diálogo, compatibilidade e fidelidade. É o que pode ser comprovado pela pesquisa realizada pela Board Academy. A sondagem feita entre empresários de todo o país revela que 56% não possuem projetos enquadrados na Agenda ESG.

Já 28% das empresas sequer implementaram ou estruturaram um conselho curador. Além disso, 33% dos ouvidos, afirmam que enfrentam dificuldades para encontrar talentos em áreas como inovação, governança e estratégia empresarial.

A maior parte dos entrevistados é proprietário ou fundador (56,9%); enquanto diretores representam 17,4% e CEOs, 12,8%. Cerca de 35% são de organizações de médio porte e 13,8% de sociedades anônimas de capital fechado.

Ainda, 65% dos que participaram lideram empresas com mais de dez anos de maturidade, ultrapassando a média de vida organizacional no Brasil, que é de 11,6 anos, segundo dados do IBGE. A indústria foi o setor predominante (26,6%), seguida por serviços (23,9%).

“Em geral, as empresas no Brasil enfrentam uma série de obstáculos que dificultam o crescimento e consolidação. A expectativa é que as informações sirvam para análise e reflexão em torno dos principais atores estratégicos nas organizações, que são os conselheiros”, compartilha Farias Souza, CEO da Board Academy.

Quebra de Promessas

Alguns fatores mostram o freio na velocidade da ESG, seguindo na contramão do esperado: criação de novas usinas a carvão, redução da projeção dos empreendimentos verdes e o anúncio público da Petrobras em explorar o combustível fóssil até a última gota das reservas, pensamento seguido por outras petrolíferas internacionais.

Carro elétrico: fim do sonho?

Em direção aos carros elétricos, o mercado acada de apontar que está pegando um retorno do rumo projetado. Dados apontam a queda global na produção e na venda dos veículos movidos a baterias elétricas, apontados como “salvadores da pátria” diante do impacto dos movidos a derivados do petróleo.

Pesquisa feita em 2023 nos Estados Unidos pela J.D. Power mostra um banho de água fria que provoca curto circuito neste segmento. A sondagem aponta queda de satisfação em 16 pontos e de 32 pontos percentuais de desapontamento com o sistema de abastecimento. Entre as principais frustrações: pequena autonomia da bateria e pouca oferta de postos de carregamentos públicos. São fatores que demonstram a queda do interesse dos investidores no aprimoramento e infraestrutura desse modelo alternativo de locomoção.

Recuo dos investidores

Um bom termômetro é a implantação de uma Bolsa de Valores Verde no Rio de Janeiro, que após anunciada com pompas, até hoje não saiu do papel. A entidade financeira de cunho global que negociaria ativos no segmento socioambiental foi esquecida por autoridades e o mercado financeiro.

De acordo com o “Financial Times”, as captações de fundos “verdes” caíram para US$ 37,8 bilhões em 2023, depois de terem batido o recorde de US$ 151 bilhões em 2021. De lá para cá, o setor financeiro começou rever sua atuação no segmento.

O maior exemplo vem do pai desse movimento, que começa a renegar a filho não mais tão pródigo. A gestora de recursos BlackRock, uma das maiores responsáveis por implantar a sigla e o seu conceito no mercado mundial, parou de usar o termo ESG de suas operações, substituindo pela expressão “investimentos de transição”.

Ou seja, novamente, diante do desgaste das palavras, sinalizam para o eufemismo, como se a troca de nome fosse a solução revigorante sem atingir a raiz fincada na falta de comprometimento. Um novo batismo para o antigo RSE apenas esconde que as intenções podem estar muito mais próximas do marketing verde e das Fake News do que nas reais mudanças estruturais.