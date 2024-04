Divulgação Aline Rocha





Aline Rocha, primeira brasileira a competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno, tem agora como missão tornar a prática esportiva mais acessível. Anteriormente, destacou-se nos Jogos do Rio de Janeiro, competindo em corrida de cadeira de rodas e alcançando o nono lugar nos 1500 metros e o décimo na maratona. Em 2018, aventurou-se no Sit Ski Cross Country, participando dos Jogos na Coreia do Sul.





Em Pequim 2022, nos últimos Jogos Paralímpicos de Inverno, Aline fez história ao conquistar o sétimo lugar na prova de 15 quilômetros do Ski. Ela descreve a prova como desafiadora, especialmente devido à subida íngreme, atingindo uma velocidade de 46km/h, apesar do vento contrário. Além de seus feitos esportivos, teve a honra de ser a porta-bandeira na cerimônia de abertura do evento na Ásia.

O curso de sua vida mudou drasticamente após um acidente de carro aos 15 anos, deixando-a paraplégica. Em 2010, aos 19 anos, ingressou no mundo esportivo, começando com basquete em Joaçaba, SC, mas logo se voltou para o atletismo. Em 2017, aventurou-se nos esportes de neve.

Como o Brasil não possui neve suficiente para treinamentos de inverno, Aline adapta-se utilizando o rollerski e um skate de montanha para treinar em terrenos irregulares.

"Para mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, é uma honra poder fazer parte da trajetória de sucesso da Aline Rocha e de seu técnico Fernando Orso. Acompanhar essa jornada desde o início da prática da modalidade até a consagração dela como atleta de elite do Para Ski Cross Country enche meu coração de alegria e admiração. O esporte Paralímpico trouxe para o Brasil vitórias significativas, destacando a necessidade de mais incentivo, investimento e visibilidade na mídia para o Para Esporte. As participações de Aline nas Copas do Mundo renderam resultados incríveis, reforçando nossas crenças e princípios," conta Carolina Kobylanski, CEO da Jumper que adaptou o equipamento para a prática paralímpica.