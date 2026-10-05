Reprodução/X/Roddy Murray Lumpsucker (Cyclopterus lumpus)

Um peixe marinho consegue se prender a rochas e outras superfícies usando uma estrutura parecida com uma ventosa na parte de baixo do corpo. O mecanismo cria uma área de baixa pressão entre o animal e a superfície, fazendo com que ele permaneça fixado.

Um estudo publicado em 1990 mostrou que o "lumpsucker" (Cyclopterus lumpus), também chamado de peixe-lapa, pode manter essa fixação por mais de uma hora e também se movimentar sem soltar completamente a ventosa.

A estrutura responsável pela fixação fica na parte inferior do peixe, próxima às nadadeiras. Ela é formada por partes do esqueleto, músculos, ligamentos e tendões. O esqueleto dessa região é feito de cartilagem, um tecido mais flexível que o osso.

Reprodução/Flickr/Kathia Shieh Ventosa de um lumpsucker (Cyclopterus lumpus)





Para se prender, o peixe movimenta essa estrutura e aumenta a curvatura da ventosa. Com isso, a pressão entre o corpo do animal e a superfície diminui. É essa diferença de pressão que produz a força de sucção.

Os pesquisadores registraram uma pressão negativa de aproximadamente 1,3 quilopascal logo depois que o peixe se prendia. Depois de cerca de 10 segundos, esse valor diminuía para aproximadamente 0,6 a 0,8 quilopascal e permanecia nesse nível enquanto o animal continuava preso.

Em alguns casos, os pesquisadores registraram a pressão por mais de 60 minutos sem observar uma perda na capacidade de fixação do peixe à superfície.

Força é suficiente para manter o animal preso

O estudo também mediu a força necessária para retirar o peixe da superfície. A média foi de 99,9 quilonewtons por metro quadrado da área da ventosa.

Para facilitar a compreensão, os pesquisadores estimaram que um dos maiores exemplares, com uma ventosa de aproximadamente 50 centímetros quadrados, poderia exigir uma força de cerca de 500 newtons para ser retirado da superfície. Isso equivale, aproximadamente, à força necessária para levantar o peso de uma pessoa de 50 quilos.

Os cálculos mostraram que a ventosa tem uma eficiência média de 95,8% na sucção. Os pesquisadores também observaram que o muco da própria superfície da ventosa pode ajudar na fixação.

Além de ficar parado, o peixe consegue andar enquanto continua preso. Para isso, ele solta rapidamente apenas uma parte da ventosa e usa uma ou duas nadadeiras peitorais para avançar. Esse movimento dura menos de dois segundos.

Foram realizados testes na pesquisa para medir a força que os peixes precisam fazer para deslizarem sobre uma superfície de polipropileno. Quando estavam fortemente presos, os animais precisavam de uma força de aproximadamente 5 newtons para começar a deslizar, o que equivale, aproximadamente, ao peso de uma garrafa de água de 500 ml.





Fixação ajuda contra as correntes

O lumpsucker é um nadador relativamente fraco e tem características que o ajudam a flutuar na água. Ao mesmo tempo, a espécie passa parte da vida em regiões costeiras e pode viver em áreas com pedras e água agitada.

A capacidade de se prender ao fundo permite que o peixe mantenha sua posição mesmo quando há correntes. Dessa forma, ele pode ficar junto à superfície sem precisar se desprender completamente para se movimentar.

A espécie pode chegar a cerca de 60 centímetros de comprimento, porém, os machos adultos têm ventosas proporcionalmente maiores do que as fêmeas de peso parecido.