Reprodução Menino captura peixe com quase 70 quilos no Atlântico

Um menino de apenas nove anos conseguiu capturar um peixe de quase 70 quilos durante uma pescaria em uma praia do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O animal tem o dobro do peso da criança.

O garoto é Will Nelson, morador de Greenville, cidade também da Carolina do Sul. O menino conseguiu fisgar um peixe da espécie tarpão, também conhecido como rei prateado.

A história aconteceu enquanto Will passava férias com a família na praia de Pawleys Island.

O animal capturado pelo menino tem em torno de 68 quilos, e a pesca ficou muito perto de bater o recorde histórico de um tarpão já capturado no estado, que é de 69,8 quilos.

Além disso, a criança pesa cerca de 32 quilos, sendo assim, o peso tem um pouco mais que o dobro do peso de Will.

O caso fica ainda mais impressionante quando é comparado com as capturas locais. De acordo com o Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul, o tarpão médio capturado ao longo da costa do estado pesa entre 18 e 30 quilos, aproximadamente.

Mesmo assim, alguns tarpões com mais de 45 quilos costumam aparecer nas águas do Golfo, porém, exemplares de 68 quilos na Carolina do Sul são raros, tornando o peixe de Will uma exceção em qualquer parâmetro.

O guia de pesca que acompanhava a família, Michael Shope, afirmou que Will realizou algo que a maioria dos adultos não consegue.

Shope pesca há mais de 50 anos e contou que foi a primeira vez que pescou um tarpão com alguém em uma praia da Carolina do Sul.

Em entrevista, Will contou que ficou muito animado por ter pescado o peixe, e que a luta contra o animal não foi uma tarefa fácil. Ele lutou com o tarpão por cerca de dez minutos antes de conseguir capturar o peixe.

O pai de Will, Michael Nelson, afirmou estar orgulhoso pelo menino não ter desistido durante a batalha.

Após a captura, o tarpão foi devolvido à água.

Tarpão

O tarpão também é conhecido popularmente como rei prateado. Ele tem esse nome por possuir escamas prateadas e brilhantes.

Ele é um animal comum das águas salgadas e é muito procurado por pescadores esportivos por oferecer resistência quando capturado. Ele costuma fazer acrobacias que dificultam a pesca.

O tarpão é nativo do Oceano Atlântico e costuma se alimentar de peixes menores. No Brasil, ele pode ser encontrado desde o Amapá até o Espírito Santo, porém, ele é mais típico na Região Nordeste, principalmente no Recife.



