Um menino de apenas nove anos conseguiu capturar um peixe de quase 70 quilos durante uma pescaria em uma praia do estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O animal tem o dobro do peso da criança.
O garoto é Will Nelson, morador de Greenville, cidade também da Carolina do Sul. O menino conseguiu fisgar um peixe da espécie tarpão, também conhecido como rei prateado.
A história aconteceu enquanto Will passava férias com a família na praia de Pawleys Island.
O animal capturado pelo menino tem em torno de 68 quilos, e a pesca ficou muito perto de bater o recorde histórico de um tarpão já capturado no estado, que é de 69,8 quilos.
Além disso, a criança pesa cerca de 32 quilos, sendo assim, o peso tem um pouco mais que o dobro do peso de Will.
O caso fica ainda mais impressionante quando é comparado com as capturas locais. De acordo com o Departamento de Recursos Naturais da Carolina do Sul, o tarpão médio capturado ao longo da costa do estado pesa entre 18 e 30 quilos, aproximadamente.
Mesmo assim, alguns tarpões com mais de 45 quilos costumam aparecer nas águas do Golfo, porém, exemplares de 68 quilos na Carolina do Sul são raros, tornando o peixe de Will uma exceção em qualquer parâmetro.
O guia de pesca que acompanhava a família, Michael Shope, afirmou que Will realizou algo que a maioria dos adultos não consegue.
Shope pesca há mais de 50 anos e contou que foi a primeira vez que pescou um tarpão com alguém em uma praia da Carolina do Sul.
Em entrevista, Will contou que ficou muito animado por ter pescado o peixe, e que a luta contra o animal não foi uma tarefa fácil. Ele lutou com o tarpão por cerca de dez minutos antes de conseguir capturar o peixe.
O pai de Will, Michael Nelson, afirmou estar orgulhoso pelo menino não ter desistido durante a batalha.
Após a captura, o tarpão foi devolvido à água.
Tarpão
O tarpão também é conhecido popularmente como rei prateado. Ele tem esse nome por possuir escamas prateadas e brilhantes.
Ele é um animal comum das águas salgadas e é muito procurado por pescadores esportivos por oferecer resistência quando capturado. Ele costuma fazer acrobacias que dificultam a pesca.
O tarpão é nativo do Oceano Atlântico e costuma se alimentar de peixes menores. No Brasil, ele pode ser encontrado desde o Amapá até o Espírito Santo, porém, ele é mais típico na Região Nordeste, principalmente no Recife.