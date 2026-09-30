Reprodução Jovem captura peixe híbrido raro de mais de 200 milhões de anos

Um jovem pescador conseguiu um feito raro ao capturar um peixe de espécie híbrida de mais de 200 milhões de anos. O caso aconteceu no Rio Trinity, próximo à cidade de Kaufman, que fica no estado do Texas, nos Estados Unidos.

O animal é a mistura de um peixe-jacaré, também chamado de gar-jacaré, com um peixe-jacaré-de-nariz-comprido, também conhecido como gar-de-nariz-comprido. A medida do peixe é de mais de um metro.

O jovem, de apenas 19 anos, é Sebastian Benitez. Em entrevista a um jornal local, o jovem afirmou que já capturou outros dois peixes gar-jacaré, porém, este foi o primeiro híbrido encontrado.

Benitez ainda classificou o animal como um verdadeiro monstro do rio. Outro detalhe que chama atenção é que o peixe foi capturado usando carpa comum como isca.

O feito também impressionou o guia que acompanhava Benitez durante a pesca. Ainda na entrevista, o jovem afirmou que o homem ficou surpreso e que ele tinha visto um peixe-jacaré híbrido apenas uma vez em quase 20 anos de pesca no Rio Trinity.

A pesca do peixe-jacaré no Rio Trinity é famosa ao redor do mundo inteiro.

O estado do Texas conta com quatro espécies de gar: o gar-pintado, o gar-de-nariz-curto, o gar-de-nariz-comprido e o gar-jacaré. Eles pertencem a uma antiga linhagem de peixes que existe há milhões de anos.

O feito foi reconhecido também pelo Departamento de Parques e Vida Selvagem do Texas. De acordo com o órgão, os gars existem há mais de 200 milhões de anos. Veja:

Por conta de uma taxa de evolução incrivelmente lenta, os híbridos podem acontecer, mas são raros.

Ainda segundo o Departamento, a espécie pode contribuir para a luta contra o câncer, já que eles têm a menor taxa de mutação genética conhecida de vertebrados mandibulados.

Após a captura, o animal foi devolvido à água. Especialistas ainda informaram que a chance de capturar um peixe-jacaré híbrido é de até uma em 200.

Peixe-jacaré

O peixe-jacaré recebe esse nome por conta do focinho longo e achatado, repleto de dentes afiados, o que lembra um jacaré.

O animal é nativo da América do Norte e Central e costuma viver em lagos e pântanos. Ele se alimenta de outros peixes, aves aquáticas e pequenos mamíferos.

O peixe-jacaré habita o planeta há cerca de 200 milhões de anos e está com anatomia intacta, mesmo ao longo da evolução.

Na fase adulta, alguns tipos de peixe-jacaré podem atingir cerca de três metros de comprimento e pesar mais de 140 quilos.

O tamanho coloca o animal entre os maiores peixes de água doce do mundo.



