Reprodução/Wikimedia Commons Animal adaptado ao fundo do mar possui características inusitadas

Um peixe que não nada, mas usa as nadadeiras para caminhar no fundo do mar. Ele tem um “chifre” na cabeça que funciona como uma “vara de pesca” para atrair presas e, por fim, a boca possui uma tonalidade vermelha brilhante que relembra batom.

Na disputa com o ornitorrinco dentre os animais com mais detalhes peculiares e diferentes, o, ou Ogcocephalus darwini vive no Oceano Pacífico, sobretudo em Galápagos, Equador, e chama atenção pelas características incomuns.

Assista abaixo:





Conforme vídeo da Living Earth TV, o animal sofreu adaptações nas nadadeiras para caminhar sobre o fundo do mar. Essa característica o classifica como “bentônico”, espécies adaptadas para viver no fundo.

Em contrapartida, o animal se tornou um “péssimo” nadador, de modo que se locomove muito lentamente, mas que gerou outras adaptações para alimentação e reprodução. Ele possui de 20 a 25 centímetros e, apesar de caminhar no fundo, existe em locais relativamente rasos.





A “vara de pesca”

Uma das adaptações mais curiosas do peixe-morcego é uma espécie de chifre no meio da cabeça. Essa estrutura é chamada de ilício e possui uma “isca” na extremidade, chama esca, para capturar presas.

Esse órgão não é exclusivo da espécie, mas comum entre todos os Lophiiformes, grupo dos “peixes-pescadores”. Já que o peixe de batom vermelho se locomove lentamente e vive no fundo do mar, a estratégia é atrair as presas e capturar o que estivar ao alcance dele. Ele se alimenta sobretudo de pequenos invertebrados e crustáceos.

Por que a boca parece “batom”?

O apelido popular que surgiu por conta da tonalidade da boca avermelhada dos lábios ainda não possui consenso científico. Uma das principais hipóteses é que a cor contrastante com o resto do corpo sirva como um “sinal” que o destaca de longe no fundo do mar.

O traço evolutivo também teria relação com a inércia da movimentação do peixe. Como ele demora a se deslocar, a característica o facilitaria encontrar parceiros para reprodução.

Onde o animal ocorre?

Conforme informações da Fundação Charles Darwin, o peixe batom ocorre nas Ilhas Galápagos e, recentemente, pesquisas registraram um indivíduo no litoral do continente do Equador e no Peru. Outras espécies semelhantes também são encontradas na região, apesar de que o peixe do batom vermelho é associado principalmente às ilhas.



